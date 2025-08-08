Войната в Украйна:

Ужасът в Буча: Появиха се кадри от екзекуция на украинец и грабежи на руската армия (ВИДЕО 18+)

08 август 2025, 14:01 часа 625 прочитания 1 коментар
Ужасът в Буча: Появиха се кадри от екзекуция на украинец и грабежи на руската армия (ВИДЕО 18+)

Радио "Свобода/"Свободна Европа" публикува неизвестно досега видео от камери за наблюдение в украинския град Буча от 4 март 2022 г., на което се вижда екзекуцията на 70-годишен цивилен - местен жител на име Володимир Рубайло. На видеоклипа се вижда, че руските военни раняват мъжа с първия изстрел, а след това, когато той се залюлява на краката си, го довършват с изстрел в главата. Това се е случило близо до входа на супермаркет.

Тялото на убития е лежало на асфалта през цялото време, докато руските военни са извършвали престъплението си – ограбване на магазина за хранителни стоки.

Видеото (18+) е замъглено, но предупреждаваме за чувствително съдържание:

Още: HIMARS каза последно "сбогом" на зам.-командващия ВМС на Русия, участвал в клането в Буча

Военнослужещите от руската армия чупят стъклото на входната врата, влизат вътре, слагат плячката си в кошници и торби, изнасят всичко от магазина и го натоварват на бронираните си превозни средства.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Някои от войниците от руската армия, за да вземат повече, пълнят колички с откраднати стоки и ги изкарват по улицата до домовете на хората от Буча, които тъкмо са превзели.

Кой е пряко отговорен за убийството?

Радио "Свобода" установи, че руски десантчици от 234-ти въздушно-десантен полк от Псков, а именно група, водена от сержант Владимир Борзунов, може да са участвали в убийството на Владимир Рубайло. Именно неговата част е била на позицията, от която според украински експерти по балистика е бил застрелян цивилният от Буча.

Още: Руски деца "на сафари за украинци": Защото Путинова Русия така иска (ВИДЕО)

В телефонен разговор с медията сержант Борзунов потвърждава, че руски войници са убили Рубайло, но отрича, че той и неговите подчинени са участвали в това.

Володимир Рубайло е роден през 1951 г. в Буча. Там завършва училище. Служил е в редиците на съветската армия - в почетната гвардия на една от военните части в Източна Германия. Заедно с жена си е отгледал две дъщери. Преди да се пенсионира, дълго време е работил като шофьор в лесовъдно предприятие в Ирпен. Застрелян е от руски войници на улица "Яблунска" на 4 март 2022 г.

Снимка: Getty Images

"Буча. Яблунска" е третата част от разследването на Радио "Свобода" за масовите убийства на руските сили в град Буча, близо до Киев. Втората част през май 2025 г. получи златна награда на New York Festivals 2025 TV & Film Awards в номинацията „Човешки права“ в САЩ. А първата част е за убийството на полковник Олексий Телиженко от Службата за сигурност на Украйна.

Още: Личният пастор на Тръмп посети Буча и Ирпен (СНИМКИ)

Клането в Буча

Според Архивния отдел на Общинския съвет на Буча 554 цивилни са загинали в общината по време на руската окупация. 43 тела остават неидентифицирани, а други 38 цивилни от Буча се считат за изчезнали. Най-малко 33 мъже все още са в плен. Един от цивилните, незаконно задържани от Русия, е загинал в руски плен.

Москва отрича участието на своите войски в масовите убийства на цивилни в Буча. Руското министерство на отбраната твърди, че по време на престоя на руските войски в града "нито един местен жител не е пострадал от насилие", а диктаторът Владимир Путин нарече масовите разстрели в Буча "фалшиви" и "провокация" въпреки документираните доказателства за противоположното.

Още: Украйна пред ОССЕ: Видяхме "руския мир" в Буча. Няма да има нито "Ялта-2", нито "Минск-3"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Екзекуция Екзекуции руска армия военни престъпления война Украйна Буча
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес