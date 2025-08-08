Ужасът в Буча: Появиха се кадри от екзекуция на украинец и грабежи на руската армия (ВИДЕО 18+)

Радио "Свобода/"Свободна Европа" публикува неизвестно досега видео от камери за наблюдение в украинския град Буча от 4 март 2022 г., на което се вижда екзекуцията на 70-годишен цивилен - местен жител на име Володимир Рубайло. На видеоклипа се вижда, че руските военни раняват мъжа с първия изстрел, а след това, когато той се залюлява на краката си, го довършват с изстрел в главата. Това се е случило близо до входа на супермаркет.

Тялото на убития е лежало на асфалта през цялото време, докато руските военни са извършвали престъплението си – ограбване на магазина за хранителни стоки.

Видеото (18+) е замъглено, но предупреждаваме за чувствително съдържание:

Военнослужещите от руската армия чупят стъклото на входната врата, влизат вътре, слагат плячката си в кошници и торби, изнасят всичко от магазина и го натоварват на бронираните си превозни средства.

Някои от войниците от руската армия, за да вземат повече, пълнят колички с откраднати стоки и ги изкарват по улицата до домовете на хората от Буча, които тъкмо са превзели.

Кой е пряко отговорен за убийството?

Радио "Свобода" установи, че руски десантчици от 234-ти въздушно-десантен полк от Псков, а именно група, водена от сержант Владимир Борзунов, може да са участвали в убийството на Владимир Рубайло. Именно неговата част е била на позицията, от която според украински експерти по балистика е бил застрелян цивилният от Буча.

В телефонен разговор с медията сержант Борзунов потвърждава, че руски войници са убили Рубайло, но отрича, че той и неговите подчинени са участвали в това.

Володимир Рубайло е роден през 1951 г. в Буча. Там завършва училище. Служил е в редиците на съветската армия - в почетната гвардия на една от военните части в Източна Германия. Заедно с жена си е отгледал две дъщери. Преди да се пенсионира, дълго време е работил като шофьор в лесовъдно предприятие в Ирпен. Застрелян е от руски войници на улица "Яблунска" на 4 март 2022 г.

"Буча. Яблунска" е третата част от разследването на Радио "Свобода" за масовите убийства на руските сили в град Буча, близо до Киев. Втората част през май 2025 г. получи златна награда на New York Festivals 2025 TV & Film Awards в номинацията „Човешки права“ в САЩ. А първата част е за убийството на полковник Олексий Телиженко от Службата за сигурност на Украйна.

Клането в Буча

Според Архивния отдел на Общинския съвет на Буча 554 цивилни са загинали в общината по време на руската окупация. 43 тела остават неидентифицирани, а други 38 цивилни от Буча се считат за изчезнали. Най-малко 33 мъже все още са в плен. Един от цивилните, незаконно задържани от Русия, е загинал в руски плен.

Москва отрича участието на своите войски в масовите убийства на цивилни в Буча. Руското министерство на отбраната твърди, че по време на престоя на руските войски в града "нито един местен жител не е пострадал от насилие", а диктаторът Владимир Путин нарече масовите разстрели в Буча "фалшиви" и "провокация" въпреки документираните доказателства за противоположното.

