Спартак Варна дължи милиони на бившия си собственик, „соколите“ спешно търсят 1,5 млн. лева, за да спасят лиценза

Спартак Варна дължи милиони левове на бившия си собственик Павлин Николов. Това разкриха днес съпредседателят на Управителния съвет на клуба Алекс Илиев и членът на УС Мартен Демирев на съвместна пресконференция. Както е известно, в последните месеци „соколите“ се намират в много тежка финансова ситуация като дори може да се стигне до отнемане на професионалния лиценз на тима, както и прекратяване на спортната дейност.

Павлин Николов се е водил председател на Спартак до преди 10-ина дни

Илиев и Демирев обявиха днес, че Спартак има задължения в размер на над 2,3 милиона лева към Павлин Николов. От тях над 550 000 са към фирма на бившия благодетел на клуба. Останалите 1,8 милиона лева са били дадени на „соколите“ под формата на заеми от страна на бизнесмена, който се оттегли от клуба още в края на 2024 година. Въпреки това до преди 10-ина дни той е продължавал да се води председател на Спартак Варна.

Близо милион лева се дължат на бивши и настоящи играчи

Двамата също така разкриха, че Спартак спешно се нуждае от близо 1,5 милиона лева, за да може да бъде спасен професионалния лиценз на клуба и той да продължи да съществува в сегашния си вид. „Соколите“ имат дългове към бивши и настоящи играчи в размер на над 940 000 лева,. Над 540 бона пък са задълженията към Националната агенция по приходите, но там сумата е плаваща, тъй като всеки ден се трупат лихви.

Междувременно ръководството на Спартак Варна поиска помощ от Общинския съвет в града.