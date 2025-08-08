МО не може да даде график за пристигането на останалите F-16, проблемът не е в България

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България. Това се разбира от думи на военния министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев. На 24 юли Мирчев е задал писмения въпрос към МО, като е поискал разяснение около думите на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов от месец март. Тогава той каза, че до края на годината ще имаме 8 броя F-16 Block 70. Два от самолетите вече кацнаха у нас.

"Какви са точните времеви графици, съгласно които трябва да пристигнат останалите 6 самолета до края на годината, както и какво е развитието по въпроса за изграждане на инфраструктурата и разполагане на нея на симулатор за подготовка на пилотите?", пита народният представител.

Планирането на полетите от САЩ е проблем

На 7 август идва и отговорът на Запрянов. Според него "планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес, в който участват различни структури от американските ВВС и страни от НАТО. Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа".

"Самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет, са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС, всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират", допълва Атанас Запрянов.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. В края на юни Запрянов обяви, че пилотите за българските самолети F-16 ще се готвят в САЩ и че вече имаме петима подготвени пилоти, като очакваме още трима да завършат. Тогава той внесе и повече яснота кога ще получим следващите изтребители - по това време плановете гласяха, че 4 самолета ще дойдат до края на септември, а последните 2 - до края на годината.

Планът е Военновъздушните сили на България да разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., след което се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор със САЩ.

Скандалът с първия F-16 Block 70

Припомняме, че когато първата машина F-16 дойде в България, избухна скандал. Оказа се, че по българска оценка тя не е готова да влезе в употреба, а министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че проблемът е хардуерен, не софтуерен, т.е. чакаше се платка (електронно табло), с която/което да бъде заменена/заменено неизправна/неизправно такава/такова: Саботаж или технически проблем: Министърът на отбраната с официална информация за казуса с F-16 (ВИДЕО).

Към Запрянов бяха отправени обвинения от бившия служебен министър на отбраната Димитър Стоянов - да понесе отговорност специално за резервните части: Специализирана украинска медия с анализ кой е виновен за българския F-16.

След като стана ясно, че изтребителят не е наред, се появиха спекулации, че е възможно повредата да е настъпила заради намеса на българска територия, и то нарочна. Какви точно бяха спекулациите, припомнете си: Саботаж или кражба на важни данни: Защо българският F-16 не е счупен, но не работи?

В края на май Министерството на отбраната обяви, че процедурата по техническото приемане на самолет F-16 Block 70 с бордови номер 301 е приключила. Към онзи момент се изпълняваше процедурата по летателно приемане на машината. "Всички дейности се извършват в съответствие с регламентиращите документи за приемане на техника на въоръжение", гласеше съобщението: Всичко с българския F-16 вече е наред, но почти: Съобщение от Министерството на отбраната.