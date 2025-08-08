Войната в Украйна:

Скок в бъдещето: Седем жп гари вече имат безплатен интернет

08 август 2025, 16:41 часа 544 прочитания 0 коментара
Със своеобразен скок в бъдещето, но и с отговор на съвременните очаквания на българските граждани към българския железопътен транспорт, се похвали от Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Компанията, която отговаря най-общо казано за железопътната инфраструктура на страната осигури безплатен безжичен интернет в седем големи жп гари в страната, става ясно от съобщение от пресцентъра на компанията. Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в ЕС, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка.

Къде има безплатен интернет до момента+

Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна. 

От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi.

Първо интернет за най-натоварените гари

За една година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена, тази в Пловдив, 2 млн. пътници.

Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак. ОЩЕ: БДЖ и еврото: Плащания в лева няма да се приемат след тази дата

Деница Китанова
