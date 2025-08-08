Путин го чака нов Нюрнбергски процес: Световен експерт с детайли директно "от кухнята"

Заплахите за война, които Русия отправя срещу всяка държава, дръзнала да предприеме действия за арестуването на диктатора Владимир Путин, нарушават Хартата на ООН, а ескалиращата агресия на Москва може да застраши целия световен ред, твърди изтъкнат учен по международно право. Тези заплахи са "в противоречие с международното право, по-специално със забраната за заплаха или употреба на сила съгласно член 2 от Устава на Организацията на обединените нации", казва пред Forbes д-р Андрю Форд, професор по европейско право в областта на правата на човека в Дъблинския университет в Ирландия.

Член 2 е централният стълб на структурата на ООН и гласи: "Всички членове [на ООН] се въздържат в международните си отношения от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава".

Кого е заплашила Русия досега?

Досега руски официални лица са заплашвали да обявят война на две държави – Германия и Южна Африка, за да предотвратят задържането на Путин. Арест на диктатора е на дневен ред, ако той стъпи в десетки държави по земното кълбо, след като през март 2023 г. Международният наказателен съд в Хага издаде заповедта. Стопанинът на Кремъл е издирван заради незаконно, систематично отвличане на украински деца. Със същото обвинение е руският детски омбудсман Мария Лвова-Белова, за която през 2022 г. се появи информация, че дори е осиновила украинско дете.

От Москва дори отправиха провокация, че седалището на МНС в нидерландския град Хага - т.е. на натовска територия - може да бъде разрушено от руски ракети.

Снимка: Kremlin.ru

ООН е създадена от съюзниците в края на Втората световна война с цел да се обединят силите на нациите за поддържане на международния мир и сигурност, да се гарантира, че глобален конфликт никога повече няма да заплаши бъдещето на човечеството.

Но сега руската инвазия в демократична Украйна и заплахите срещу Международния наказателен съд и държавите, подписали основополагащия му документ – ако не бъдат оспорени – биха могли да "окуражат автократите навсякъде и да направят света много по-опасно място за всички нас", казва д-р Форд. Той е съавтор на новата книга "Русия, Съветът на Европа и Европейската конвенция за правата на човека – проблемно членство и неговото наследство".

Медведев и ракетите към Бундестага

Заплахата на Русия към Германия бе отправена, след като германският министър на правосъдието заяви, че ще изпълни заповедта на МНС, ако Путин стъпи на територията на страната. Един от най-близките сътрудници на Путин изрази яростното си недоволство - бившият президент Дмитрий Медведев, който е зам.-председател на Съвета за сигурност на Русия, каза, че задържане на Путин от страна на Берлин "би било обявяване на война на Руската федерация". "В такъв случай всички наши активи – всички наши ракети – ще полетят към Бундестага, към канцеларията на канцлера", заплаши още той.

Именно Медведев заговори и за ракети по Хага: "Напълно възможно е да си представим хиперзвукова ракета, изстреляна от Северно море от руски кораб към съда в Хага".

Д-р Форд твърди, че борбата на Кремъл да принуди Украйна да се присъедини към обновената руска империя, и агресивните му провокации към западните съюзници заплашват да подкопаят ролята на ООН като централен пазител на световния мир в полза на хаотичен свят, в който ядрената мощ е основен закон.

Снимка: Международен наказателен съд, iStock

Разширяващият се консенсус относно опасностите от насилствения експанзионизъм на Русия доведе до създаването на коалиция под егидата на Съвета на Европа. Целта ѝ е да се сформира нов съд, който да накаже Москва за нейните непровокирани и незаконни атаки срещу Украйна, казва ирландският учен. Този нов специален трибунал ще има за цел конкретно да съди руските лидери и техните съюзници, които са планирали и организирали опита за насилствено завземане на Украйна. Трибуналът ще се фокусира върху военната агресия на Русия, която е в нарушение на Хартата на ООН, и върху най-висшите лидери, организирали инвазията.

Всъщност, казва д-р Форд, това ще бъде "нов Нюрнберг" - или пряк наследник на Международния военен трибунал (1945-1946 г.), създаден от съюзниците, за да съди нацистките лидери, които са ръководили окупацията и разрушаването на Европа и убийството на милиони невинни хора през Втората световна война.

Путин сега изглежда далеч от международните съдии и затвора, които го очакват, но същото важеше и за лидерите на Третия райх, когато западните сили първоначално замислиха бъдещата Нюрнбергска система на правосъдие, подчертава професорът.

Танковете "Панцер" и щурмоваците на Адолф Хитлер окупираха по-голямата част от Европа през 1942 г., когато съюзниците започнаха да планират предстоящите процеси срещу нацистите. Немците изстреляха за първи път V2 – предшественикът на междуконтиненталната балистична ракета, която щеше да бомбардира Обединеното кралство, а Луфтвафе доминираше в европейското въздушно пространство. Само три години по-късно обаче по-голямата част от нацисткото висше командване щеше да се изправи пред съда в Нюрнберг, обвинено в най-ужасните престъпления на века.

На 1 октомври 1946 г. в Нюрнберг, Германия, завършва процесът срещу 24 нацистки военнопрестъпници, обвинени в престъпления срещу мира, във военни престъпления и в престъпления срещу човечеството.

Снимка: Международен наказателен съд, iStock

Кой в Русия е застрашен най-напред?

Специалният трибунал срещу Русия вероятно ще насочи първите си преследвания към "тройката" на Кремъл, прогнозира Форд. Става въпрос за хората, планирали и изпълнили светкавичната война срещу Украйна, включително руския президент, министър-председателя и министъра на външните работи. В случая става въпрос за Путин, Михаил Мишустин и Сергей Лавров.

И докато Международният наказателен съд се готви да съди Путин и военните му съратници по редица обвинения, вариращи от военни престъпления до геноцид и престъпления срещу човечеството, прокурорите ще трябва да докажат връзка между конкретни престъпления - например бомбардиране на болница или отвличане на украински деца - с висши фигури в Кремъл, казва Форд.

Всъщност ролята на Путин като мозък на цялата инвазия е подробно документирана и ще съставлява основното доказателство за виновност по обвиненията в Специалния трибунал за "престъплението на престъпленията, т.е. престъплението на агресията", добавя професор Форд, който е бивш съветник на Съвета на Европа.

Доколко Путин и неговият кръг са недосегаеми?

Докато държавният глава, министър-председателят и външният министър в тройката – във всяка държава – са защитени от дългогодишната доктрина за "личен имунитет", тази защита от преследване изчезва в момента, в който даден лидер напусне поста си, подчертава професорът. Хипотетично, добавя Форд, всеки, срещу когото е издадена заповед за арест от МНС или Специалния трибунал, може да бъде арестуван и екстрадиран доста бързо след напускане на официалната си позиция.

"Специалният трибунал в крайна сметка ще издаде обвинителни актове, за да изправи пред съда най-отговорните за инвазията. Това почти сигурно ще включва Владимир Путин - като президент на Руската федерация. Агресията срещу Украйна, изглежда, е предимно негова инициатива", казва Форд и добавя: "Тя може да включва и висши правителствени и военни лидери".

Путин вероятно разполага с група учени по международно наказателно право и те са му обяснили механизмите на личната неприкосновеност. Вероятно той все пак ще направи всичко възможно, за да се задържи на власт, колкото се може по-дълго, за да избегне загубата на защитата си от съдебен процес за военни престъпления и въоръжена агресия.

Това означава, че най-вероятният път за Путин да отиде в Хага за съдебен процес в МНС или в Специалния трибунал, който може да се намира в същия град, може да зависи от "промяна на режима" в Кремъл. Сценарият в случая е демократично движение да спечели властта с народна революция или пък военна фракция да организира държавен преврат, смята д-р Форд.

Двоен съд за Путин - а за Ким Чен Ун и Лукашенко?

Поглеждайки в бъдещето, той прогнозира, че Владимир Путин "може да бъде арестуван само под ново, хипотетично, бъдещо руско правителство". Също така казва, че МНС и трибуналът по модела "Нюрнберг" ще си сътрудничат тясно. Това означава, че Путин може първо да бъде съден в наказателния съд, а след това да бъде прехвърлен в трибунала, за да се изправи пред международни съдии, които ще определят вината му за "суперпрестъплението" на въоръжена агресия срещу друга държава членка на ООН.

Няма гаранция, че обвиняемите пред Специалния трибунал ще бъдат само руснаци, прогнозира д-р Форд. Новият Специален трибунал ще има юрисдикция да съди международните съюзници на Москва във воденето на война срещу Украйна, казва той.

Снимка: Kremlin.ru

След преглед на доказателствата, събрани от началото на войната, професорът по международно право прогнозира, че прокурорите може да започнат да издават заповеди за арест на висши лидери в Северна Корея и Беларус, за които е установено, че са подпомагали за ракетните обстрели и въоръжените набези в Украйна.

Руските войски влязоха в Украйна през Беларус, което заплашва в случая диктатора Александър Лукашенко. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун пък дори прати на Путин хиляди свои войници, които да действат срещу Въоръжените сили на Украйна в Курска област.

Американското правителство, с помощта на свои сателити с висока разделителна способност, документира не само атаките на Русия, но и тези на съучастниците на Кремъл във войната. Висш служител от Министерството на отбраната на САЩ заяви пред репортери още в първите дни на руската война срещу Украйна, че Пентагонът е проследил подробно участието на Беларус в изстрелването на ракети по украински цели. От 480-те ракети, изстреляни към Украйна, които САЩ са заснели в първите дни на войната, повече от 160 са били изстреляни от Русия, а над 70 са дошли от Беларус, посочиха от военното ведомство на Щатите.

Въпреки това Специалният трибунал, дори и с глобалния обхват на своите заповеди за арест, ще има затруднения да задържи в близко бъдеще Лукашенко или Ким Чен Ун, прогнозира д-р Форд. Вероятно ще се изисква "тези лица да се предадат доброволно или да бъдат предадени от нов режим в страните си".

"Ясно е, че характерът на доказателствата в международните наказателни преследвания се е променил драстично от времето на Международния военен трибунал в Нюрнберг. В Украйна се реализират мащабни проекти за документиране на цифрови и други доказателства в подкрепа на преследванията. Мисля, че сателитните снимки могат да бъдат много убедителни, ако бъдат подкрепени от други доказателства - например фотографии, свидетелски показания, доклади за движението на войски, доклади на независими наблюдатели", включително ООН и Международния комитет на Червения кръст, казва професорът, цитиран от Forbes.

Уил Маршал, който е съосновател и главен изпълнителен директор на Planet Labs, заяви също пред Forbes, че компанията е обединила усилия с разследващите от Human Rights Watch, за да следи ракетни атаки срещу древни храмове и културни обекти в Украйна – всички те са доказателства, които могат да бъдат представени пред съдиите по военни престъпления в Хага.

