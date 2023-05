Великобритания забранява вноса на мед, алуминий, никел и диаманти от Русия

"По-късно тази година ще забраним вноса на руски диаманти и ще спрем напълно вноса на мед, алуминий и никел с руски произход, въз основа на действащите забрани за руско желязо и стомана", се казва в документа. В него се припомня, че през пролетта на 2022 г. Лондон вече е наложил санкции срещу руската компания за добив на диаманти "Алроса", както и допълнителни мита от 35% върху диамантите, произведени в Русия.

Не се уточняват датите на влизане в сила на забраните за внос на диаманти, мед, никел и алуминий от Руската федерация.

В изявлението се посочва също, че Обединеното кралство ще наложи ограничения на 86 руски физически лица и компании от военнопромишления комплекс и секторите, които осигуряват приходи от износ за бюджета на Русия. В изявлението на офиса на Сунак се казва още, че властите в Лондон са замразили активи за повече от 18 млрд. паунда (22,3 млрд. долара) на руски лица от "черния списък".

Изявлението беше публикувано преди откриването на тридневната среща на върха на Г-7 в Хирошима, Япония. Групата на седемте също ще се занимава с въпроса за руските диаманти.

Европейският съюз също се очаква да ограничи търговията с руски диаманти.

The European Union will limit the trade in Russian diamonds. Earlier, the United Kingdom had already announced a ban on the import of Russian diamonds as part of a new package of sanctions. The ban will be enshrined at the legislative level during 2023, reports Deutsche Welle. pic.twitter.com/3tjNGJwMY0