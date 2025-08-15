Срещата Тръмп-Путин:

Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО)

Езикът на тялото: Без да е казал и дума в Аляска, щастливият Путин спечели (ВИДЕО)

Картината беше впечатляваща: усмихнатият Владимир Путин, надничащ през прозореца на бронираната лимузина на президента Доналд Тръмп, докато минаваха покрай редица камери на пистата в Аляска. Досега езикът на тялото на срещата в петък беше всичко друго, но не и студен. Когато Путин се приближи към Тръмп по червения килим, американският президент го посрещна с аплодисменти, за да го приветства на американска земя за първи път от 10 години насам. Двамата си стиснаха ръцете и заедно се насочиха към лимузината на Тръмп. Така описва срещата на двамата лидери в Анкъридж на 15 август кореспондентът на CNN.

По-късно, когато седнаха за срещата си, и Тръмп, и Путин се усмихнаха няколко пъти, въпреки че Тръмп беше предимно с каменно изражение.

Промяна в езика на тялото на Путин

Руският диктатор е известен с това, че изразява нагласите си чрез позата си. Бившите американски президенти са коментирали навика му да се излежава в стола си, докато говорят, като знак за незаинтересованост.

В Аляска той не се излежаваше. Вместо това седеше изправен в стола си, докато срещата течеше, с преплетени ръце, докато камерите щракваха и репортерите викаха въпроси, които оставаха без отговор.

Владимир Путин изглеждаше щастлив и искрено ентусиазиран, когато слезе от самолета и поздрави президента Тръмп. И има всички основания да се чувства така, смятат репортерите на The New York Times. След три години дипломатическа изолация, санкции и издаване на заповед за арест по обвинения във военни престъпления, той току-що кацна на територията на може би най-мощната нация на земята и лидер на НАТО, и бе топло посрещнат от президента Тръмп на червения килим.

Това беше точно визуалният образ, който Путин беше търсил, и обяснява защо той с ентусиазъм прие идеята за провеждането на тази среща в Аляска. Дори и самата среща да не доведе до значителен напредък, Путин отново е в компанията на суперсилни събеседници.

Тръмп и Путин - съвсем различна картина от Тръмп и Зеленски

Путин получи коренно различно посрещане от това, което получи украинският президент Володимир Зеленски, когато посети Белия дом по-рано тази година. През февруари станахме свидетели на необичайна сцена, когато Зеленски беше подложен на абсолютна атака от страна на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом.

Можеше да се види как Путин се усмихва, докато седеше с Тръмп в президентския автомобил. Още преди да е казал и дума, това е победа за него, смятат и кореспондентите на BBC.

Тръмп не е постигнал нищо само с това, че е довел Путин тук. Но Путин вече е постигнал много само с това, че е слязъл от самолета, минал е по червения килим и е влязъл в лимузината. Това е човек, който досега бе международен изгнаник, допълват от британската телевизия.

Димитър Радев
