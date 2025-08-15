Екитике вече показва класа, а неочакван герой спаси Ливърпул от фалстарт във Висшата лига

Английският гранд Ливърпул постигна трудна победа в откриващия мач от новия сезон 2025/26 във Висшата лига, след като надви Борнемут с 4:2 като домакин. Най-силният играч за "червените" бе новото попълнение Юго Екитике, който се отчете с гол и асистенция за Коди Гапо. Мърсисайдци обаче отново показаха слабост в дефанзивен план и допуснаха да бъдат изравнени от 2:0 до 2:2 след два гола на Антоан Семеньо. Неочакваният герой за Ливърпул бе резервата Федерико Киеза, който в самия край вкара първото си попадение във Висшата лига. Малко след него се разписа и Мохамед Салах.

Ливърпул победи трудно Борнемут на старта на Висшата лига

Срещата започна с много грешки и от двата тима, като се видя нервност в играта на футболистите на терена. Ливърпул започна агресивно в началните минути, но не успя да организира нищо опасно пред притивниковата врата. Забеляза се активната игра на Юго Екитике от новите попълнения за Ливърпул, докато Флориан Вирц бе по-незабележим.

Юго Екитике се отчете с гол и асистенция в дебюта си във Висшата лига

В 34-ата минута Борнемут бе много близо до отбелязването на гол, но Джеймс Таверниър не осъществи добър контакт с топката и направи лесен удар в обсега на Алисон. Само три минути по-късно Ливърпул откри резултата. Алексис МакАлистър подаде към тръгналия в коридор Екитике, който с доза шанс премина през съперников играч и излезе сам срещу вратаря на Борнемут, за да вкара.

Коди Гакпо вкара страхотен гол и го посвети на Диого Жота

В самия край на полувремето двата тима си размениха по две опасни ситуации в пеналтериите, но до завършващ удар не се стигна. Второто полувреме започна значително по-добре за Ливърпул. Екитике продължи да се отличава на терена, като в 49-ата минута успя да извади топката за Коди Гакпо, който пък се придвижи по границата на наказателното поле, за да може накрая да стреля неспасяемо за 2:0 и да посвети попадението на Диого Жота.

Антоан Семеньо направи частичен обрат за Борнемут

След час игра Арне Слот извърши първите си промени, като замени Керкез и Фримпонг с Анди Робъртсън и Уатару Ендо. Само четири минути по-късно Борнемут организира мълниеносна контраатака и намали изоставането си. Дейвид Брукс бе изведен по левия фланг, откъдето подаде по земя успоредно на голлинията, а Антоан Семеньо успя да засече във вратата на Алисон.

В 76-ата минута Борнемут изравни резултата. Мърсисайдци сбъркаха пред противниковото наказателно поле и допуснаха бърза контраатака на гостите. Антоан Семеньо се понесе солово фронтално към вратата на Алисон, а никой от Ливърпул не успя да блокира пътя му, като накрая футболистът на Борнемут успя да стреля и да вкара за втори път във вратата на шампионите.

Киеза спаси Ливърпул с първия си гол във Висшата лига, а Мохамед Салах вече е четвърти сред вечните голмайстори

В 88-ата минута Ливърпул все пак успя да се спаси, отбелязвайки трети гол. Резервата Федерико Киеза успя да засече топката в наказателното поле на Борнемут и отбеляза първото си попадение в английската Висша лига. В добавеното време на срещата успя да се разпише и голямата звезда Мохамед Салах, и то с по-слабия си десен крак. Той вкара 187-ия си гол във Висшата лига, изравнявайки Анди Коул на четвъртото място във вечната класация.

