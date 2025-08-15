Провал в Аляска, означава санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Евентуален провал на срещата на върха в Аляска може да има неприятни последици за руския диктатор Владимир Путин. По-специално, САЩ обмислят налагането на санкции на Роснефт и Лукойл. Това съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на Bloomberg. Санкциите биха могли да бъдат част от опит да се принуди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня с Украйна. Потенциалните ограничения са насочени към подкопаване на приходите на Русия от петрол, но биха били наложени само ако срещата на върха в Аляска се провали, съобщиха източниците.

Според източници, Тръмп се надява подобен ход да бъде краткотраен, тъй като санкциите биха могли да повлияят негативно на световните цени на петрола.

САЩ обмислят и други ограничения

В допълнение към санкциите срещу Роснефт и Лукойл, САЩ обмислят допълнителни ограничения върху руския „сенчест флот“ от стари танкери, както и продължаване на политиката на допълнителни мита за купувачите на руски енергийни ресурси. В този случай Китай може да попадне под „тарифния чук“.

Източници също така заявиха, че санкциите могат да бъдат въведени постепенно, а не веднага или едновременно.

Значението на компаниите

„Държавната компания „Роснефт“, ръководена от близкия съюзник на Путин Игор Сечин и частната компания „Лукойл“, са двата най-големи производители на петрол в Русия, като те представляват близо половината от общия износ на суров петрол на страната през първата половина на тази година, или около 2,2 милиона барела на ден“, обяснява изданието.

Припомняме, че успешната украинска атака срещу петролна рафинерия във във Волгоград преди ден е довела до спиране на доставките на петрол.

Информация за спирането на приема на петрол в рафинерията беше разкрита пред изданието от неназован източник. Тази рафинерия е сред десетте най-големи подобни завода в цяла Русия.