До 117 нарасна броят на ранените след взрива в руския завод за барут

До 117 е нараснал броят на ранените след взрива в руския завод за барут в Разянска област. Петима души са починали, двама са спасени изпод развалините след експлозията, твърди контролираната от руската държава агенция ТАСС, която определя случилото се като авария. Припомняме, че първоначално прокремълският Telegram канал Mash, чийто основател е под санкции на ЕС, съобщи за трима загинали и 20 ранени. Около 350 души и над 80 единици техника са участвали в отстраняването на последиците от аварийната ситуация.

По-рано беше съобщено, че прокуратурата на Рязанска област е създала мобилен приемен център за пострадалите от пожара в предприятието в средното училище „Лесновская“. Telegram каналът на „Ростех“ съобщи, че трима работници с най-тежките наранявания са били незабавно евакуирани с хеликоптер „Ансат“ на Националната служба за въздушна бърза помощ (НАСБ). ОЩЕ: Жертви и ранени след взрив в цех за барут в руския завод "Еластик" (ВИДЕО)

Взривът

Припомняме, че днес в региона на руския град Рязан стана експлозия в цех за барут на завода "Еластик", като цехът е напълно разрушен. Информацията е потвърдена и от контролираната от Кремъл информационна агенция РИА "Новости".

инцидентът е станал около 10 часа сутринта в село Лесной в район Шиловски

Пожар в същия завод донесе жертви през 2021 г.

През октомври 2021 г., още преди войната на Русия срещу Украйна, 16 души загинаха при пожар в завода "Еластик" в Рязанска област. Тогава огънят пламна в цех, който бе собственост на фирма, занимаваща се с производство на индустриални експлозиви и утилизация на боеприпаси. От Министерството на извънредните ситуации смятаха, че причината за пожара е взрив вследствие на технологично нарушение в производствения процес. На мястото на инцидента бяха изпратени над 170 спасители. ОЩЕ: Украйна атакува: Нова руска жп гара гори, две руски рафинерии са осакатени (ВИДЕО)