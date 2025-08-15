Наводнения в Пакистан: Хеликоптер се разби заради лошото време (ВИДЕО)

Броят на жертвите от проливни мусонни дъждове, които предизвикаха свлачища и внезапни наводнения в Северен Пакистан, се е увеличил до най-малко 194 души, според органа за бедствия, предаде Ал Джазира. Повечето от смъртните случаи, 180, са регистрирани в планинската провинция Khyber Pakhtunkhwa в северозападен Пакистан, с други пет убити в северния регион Gilgit-Baltistan и девет в управлявания от Пакистан Кашмир, се казва в съобщението.

По-рано властите съобщиха, че 78 души са загинали в засегнатия от наводненията квартал Бунер в провинция Хайбер Пахтунхва.

Хеликоптер се разби заради лошото време

Правителството съобщи, че хеликоптер на спасителна мисия в засегнатата от наводненията провинция се е разбил поради лошото време, убивайки петимата членове на екипажа. Репортаж от Исламабад, Камал Хайдер от Ал Джазира каза, че хеликоптерът е бил военен самолет.

"Това беше пакистански военен хеликоптер, който участваше в спасителна операция. Хеликоптерите се използват, за да помогнат на хората в райони, които са трудно достъпни", каза той.

Стотици евакуирани

Десетки хора бяха ранени, тъй като пороят разруши домове в селата в Бунер, където властите обявиха извънредно положение в петък. Спасителите евакуираха 1300 блокирани туристи от планинския квартал Мансехра, който беше засегнат от свлачища в четвъртък. Най-малко 35 души са обявени за изчезнали в тези райони, според местните власти. Още девет души бяха убити в управлявания от Пакистан Кашмир, докато петима загинаха в северния регион Гилгит-Балтистан, съобщиха властите. ОЩЕ: "Наводнение и евакуация": Проливните дъждове в Южна Корея взеха жертва