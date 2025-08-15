"Лично ще го предложа за Нобелова награда за мир, ако..": Хилъри Клинтън смъмри Тръмп

Хилъри Клинтън, която е бивш съперник на Тръмп на президентските избори през 2016 г. и държавен секретар по време на администрацията на бившия президент демократ Барак Обама, смъмри американския президент, предаде Ал Джазира. В публикация в социалните медии тя изглежда троли дългогодишната мечта на Тръмп да спечели Нобелова награда за мир, като същевременно подчертава риска територията на Украйна да бъде отстъпена на днешната среща.

Кога лично би го предложила за Нобелова награда?

„Ако Доналд Тръмп преговаря за прекратяване на войната на Путин срещу Украйна, без Украйна да трябва да отстъпи територия, аз лично ще го номинирам за Нобелова награда за мир“, каза Клинтън.

"Тръмп вече трябва да знае, че днес няма да се срещне с приятел на Съединените щати. Той се среща с противник, който иска унищожаването на Америка и края на целия западен съюз".

Срещата Путин - Тръмп

Припомняме, че преди минути руският диктатор Владимир Путин се присъедини към американския президент Доналд Тръмп, който го чакаше във военната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска, където самолетите им кацнаха малко по-рано. Двамата мъже просто се ръкуваха дълго и размениха няколко думи, всички усмихнати, съобщи френския уважаван всекидневник Le Monde. Според "Ал Джазира" ръкостискането между двамата е продължило няколко секунди. Предстои двамата да обсъдят края на войната в Украйна и постигането на мир. ОЩЕ: Усмивки и поздрави - все едно няма война: Тръмп посрещна топло Путин в Аляска (ВИДЕО и СНИМКИ)