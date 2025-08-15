Войната в Украйна:

БФС официално отложи мачове на Левски и ЦСКА

15 август 2025, 23:06 часа 186 прочитания 0 коментара
БФС официално отложи мачове на Левски и ЦСКА

Спортно-техническата комисия към БФС официално отложи два мача от efbet Лига. По искане на Арда домакинската му среща от петия кръг срещу ЦСКА бе отложена. Тя трябваше да се проведе в понеделник. Левски пък отложи гостуването си на Ботев (Пловдив) от шестия кръг на шампионата.

Арда - ЦСКА и Ботев Пловдив - Левски се отлагат

"По искане ПФК „Арда“ Кж, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БС сезон 2025/2026, срещата от V-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж и ПФК „ЦСКА“ Сф, се отлага", гласи официалното съобщение на БФС.

"По искане ПФК „Левски“ Сф, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от VI-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Ботев“ Пд и ПФК „Левски“ Сф, се отлага", добавят още от централата.

Още спортни новини четете в Actualno.com!

 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски БФС Първа лига информация 2025
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес