Kaufland е най-добрият работодател в сектора за модерна търговия в България

Kaufland е най-добрият работодател сред търговските вериги в България. Това показва престижната годишна класация Career Show Index за водещите компании у нас. Освен като най-атрактивна компания за работа в сектора на модерната търговия, Kaufland се нарежда и сред петте най-добри работодатели в страната от различни сфери на бизнеса.

Career Show Index отличава най-добрите 100 работодатели в България. Индексът събира резултатите на компаниите на база получени от тях български и международни отличия през последните 3 години. Kaufland България се придвижи до 4-то място в класацията през 2021 на база на цялостната си работодателска политика, като подобри миналогодишния си индекс и позиция в класирането.

„Гордеем се, че Kaufland България заема челната позиция като работодател сред търговските вериги и че е сред най-добрите работодатели в страната. Тази оценка е много важна за нас, защото е поредно доказателство за високите стандарти в управлението на човешките ресурси, които прилагаме и непрекъснато надграждаме. Доказателство за това е и подобрението в оценката, която класацията Career Show Index ни отреди тази година, сравнена с предходната.”, коментира Милена Караилиева, HR директор на Kaufland България.

Благодарение на успешните си работодателски практики, през 2021 година Kaufland България за трета поредна година получи сертификация за Топ Работодател от престижната международна независима организация Top Employers Institute. Резултатите от тазгодишната сертификация показаха, че спрямо миналата година компанията значително е подобрила представянето си във всички 20 категории, подлежащи на оценка.

В началото на годината Kaufland България бе официално обявена за "Препоръчан работодател" в проучване на сдружение "Общност за човешки ресурси в България", Bulgarian HR Community и To the Top Agency. Успоредно с това, компанията получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media, където беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с фокус върху своите служители с техните най-силни качества. Отново за кампанията „Разчитайте на нас“ Kaufland получи отличие по отношение на своята работодателска политика от BAPRA Bright Awards 2021. В проучването на ManpowerGroup България, провело се в периода февруари – април 2021 г. за очакванията, нуждите и нагласите на младите таланти към компаниите в страната, Kaufland се нареди сред най-предпочитаните от студентите работодатели у нас.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.