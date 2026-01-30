Хьогмо направи обстоен анализ, след като класира Лудогорец напред в Лига Европа

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо даде мнението си след класирането на тима за плейофите в Лига Европа. Разградчани победиха Ница у дома, а Хьогмо анализира обстойно представянето на неговия тим, като отчете силните и слабите страни на разградчани. Според него, Лудогорец показва голям потенциал, който обаче трябва да се развие, а продължаването напред в турнира им дава шанс да направят точно това.

Първите думи на Хьогмо след големия успех на Лудогорец

"Имахме шансове да отбележим още голове. Имахме някои проблеми, трябваше да бъдем малко по-търпеливи, за да не пропиляваме шансовете си. Не успяхме да отбележим, но сякаш имахме малко повече превъзбуденост. Но показахме качество в нашето поле, което помогна да запазим вратата си без гол. Имаше моменти, в които трябваше да се защитаваме, и се справихме", заяви Хьогмо пред bTV.

"Бонман направи много добър мач, но и целият отбор - и офанзивно, и дефанзивно стояхме добре. Тази победа показва нашия характер и това, че знаем как да печелим. Бонман направи няколко много добри спасявания. Имаме да се развиваме в много фази, но това, което видяхме и срещу Селта, е че имаме потенциал. Харесва ми качеството, начинът, по който създаваме положения.

Можем да играем и на контраатака, и да създаваме постепенно атаки. Ако развием този потенциал, ще бъдем още по-добри. Това продължаване напред ще ни помогне да продължим нашето развитие и да вдигнем класата. Трябва да бъдем по-добре физически през целия мач", добави още той.

