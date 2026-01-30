Лайфстайл:

ЕС добави официално Русия в "черен списък"

Европейският съюз официално добави Русия към своя „черен списък“ на държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма. Решението на Европейската комисия беше публикувано в Официалния вестник на блока. Както обяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас на пресконференция, това решение ще усложни транзакциите с руски банки.

„Днес ЕС добави Русия към черния списък поради рискове от пране на пари. Това ще забави и ще увеличи разходите за транзакции с руски банки“, каза тя.

Включването на Русия от ЕС в списъка на страните с висок риск от пране на пари изисква засилен контрол от страна на всички банки в ЕС върху всякакви финансови транзакции, свързани с Русия.

Санкции на ЕС срещу Русия

Намерението на ЕС да добави Русия към списъка си с държави с висок риск от пране на пари и финансиране на тероризъм стана известно в началото на декември. Както съобщи Politico, въпреки факта, че Специалната група за финансови действия (FATF) реши да суспендира членството на Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, тя все още не е включила страната в черния списък поради противопоставяне от страните от БРИКС. Преди това ЕС координира действията си с FATF, но през 2025 г. блокът създаде своя собствена агенция за борба с прането на пари – Органът за борба с прането на пари (AMLA).

На 26 януари Европейският съвет прие окончателно решение за постепенна забрана на вноса на руски газ в държавите членки. Очаква се последната молекула руски газ да премине границите на ЕС през 2027 г. Блокът също така подготвя пакет от санкции срещу Русия по случай 20-годишнината , който вероятно ще се фокусира върху ограничаване на руските приходи от износ на енергия.

Елин Димитров
Европейски съюз черен списък война Украйна
