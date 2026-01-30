Любопитно:

Ясни са всички 24 отбора, които продължават напред в Лига Европа

Приключи основната фаза и на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа! След като в сряда станаха ясни всички 24 отбора, които продължават напред в Шампионска лига, в четвъртък бе ред на Лига Европа, където имаше и български представител в лицето на Лудогорец. Българският шампион успя да постигне така бленуваната победа над Ница, която им осигури място сред първите 24 отбора в класирането.

Топ 24 в Лига Европа за сезон 2025/26

Лудогорец завърши на 22-ро място и това им осигури продължаване към плейофната фаза, където ги очаква двубой срещу немския Щутгарт или унгарския Ференцварош. Тези два тима не успяха да се преборят за място в топ 8 и ще трябва да минат през плейоф за влизане в елиминационната фаза. Преди началото на осмия кръг Ференцварош имаше своите шансове да влезе в топ 8, но претърпя тежка загуба от Нотингам с 0:4 и остана 12-ти - на точка от топ 8.

Ето и 24-те отбора, които продължават напред в Лига Европа, подредени според класирането си в основната фаза:

  1. Лион 
  2. Астън Вила
  3. Мидтиланд
  4. Бетис 
  5. Порто
  6. Брага
  7. Фрайбург
  8. Рома 
  9. Генк
  10. Болоня
  11. Щутгарт
  12. Ференцварош
  13. Нотингам
  14. Пилзен
  15. Цървена звезда
  16. Селта Виго
  17. ПАОК
  18. Лил
  19. Фенербахче
  20. Панатинайкос
  21. Селтик 
  22. Лудогорец
  23. Динамо Загреб
  24. Бран

