Ясни са всички 24 отбора, които продължават напред в Лига Европа

Приключи основната фаза и на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа! След като в сряда станаха ясни всички 24 отбора, които продължават напред в Шампионска лига, в четвъртък бе ред на Лига Европа, където имаше и български представител в лицето на Лудогорец. Българският шампион успя да постигне така бленуваната победа над Ница, която им осигури място сред първите 24 отбора в класирането.

Топ 24 в Лига Европа за сезон 2025/26

Лудогорец завърши на 22-ро място и това им осигури продължаване към плейофната фаза, където ги очаква двубой срещу немския Щутгарт или унгарския Ференцварош. Тези два тима не успяха да се преборят за място в топ 8 и ще трябва да минат през плейоф за влизане в елиминационната фаза. Преди началото на осмия кръг Ференцварош имаше своите шансове да влезе в топ 8, но претърпя тежка загуба от Нотингам с 0:4 и остана 12-ти - на точка от топ 8.

Ето и 24-те отбора, които продължават напред в Лига Европа, подредени според класирането си в основната фаза:

Лион Астън Вила Мидтиланд Бетис Порто Брага Фрайбург Рома Генк Болоня Щутгарт Ференцварош Нотингам Пилзен Цървена звезда Селта Виго ПАОК Лил Фенербахче Панатинайкос Селтик Лудогорец Динамо Загреб Бран

