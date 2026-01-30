Ясно е срещу кой ще играе Лудогорец в плейофите на Лига Европа

Българският шампион Лудогорец успя да се класира за плейофната фаза на Лига Европа, след като победи Ница с 1:0 като домакин в последния осми мач от основната фаза на турнира. "Орлите" завършиха на 22-ро място в класирането, като към плейофната фаза продължават отборите от 9-то до 24-то място. Крайното класиране оформи и потенциалните съперници на Лудогорец в плейофите, които предстоят през февруари.

Лудогорец трябва да отстрани Щутгарт или Ференцварош, за да продължи напред

Лудогорец ще трябва да се изправи или срещу немския Щутгарт, или срещу унгарския Ференцварош. В първата среща "орлите" ще бъдат домакин, а във втората - гост. Щутгарт определено изглежда като по-нежелан съперник, но в последните години и Ференцварош се оказа неудобен опонент за разградчани. Лудогорец трябва да отстрани един от тези два отбора, за да може да си осигури място в елиминациите сред последните 16 отбора в турнира.

Още: Огромен успех! Лудогорец изстрада мястото си в плейофите на Лига Европа!

Иначе Лудогорец влиза в плейофите с голмайстор на турнира - Петър Станич, който вече има 7 попадения на сметката си. Той успя да вкара победния гол и срещу Ница. Станич изигра ключова роля в хода на турнира, като тимът се оказа много зависим от него. В същото време Ерик Биле разочарова с представянето си на върха на атаката, а Квадво Дуа е без картотека за Лига Европа заради това, че лекуваше контузия. Същото важи и за Руан Круз, който пък се завърна в Разград преди няколко седмици.

Още: "Летящият" бивш нападател на Лудогорец попадна в радара на Атлетико Мадрид