Китай коментира разследване на британския вестник „Телеграф“, в което се твърди, че страната му доставя на Русия оборудване за производство на ракети, по-специално ракетата „Орешник“. Говорителят на китайското външно министерство Гуо Дзяконг не е потвърдил тази информация. „Позицията на Китай по украинската криза е последователна и ясна. Ние никога не подбуждаме конфликт, не експлоатираме ситуацията за своя изгода и не приемаме прехвърлянето на вината“, каза той по време на брифинг.

Още: Разкритие: Китай подхранва оръжието, с което Путин най-много плаши Запада

На въпроса за коментар относно руските атаки срещу украинската енергийна инфраструктура и възможността за предоставяне на помощ на Украйна, говорителят на китайското външно министерство избегна директен отговор. Вместо това говорителят на китайското външно министерство отговори следното: „Китай последователно призовава всички страни да се придържат към трите принципа: предотвратяване на разпространението на военните действия в Украйна, предотвратяване на ескалацията на конфликта и въздържане от провокиране на по-нататъшни конфликти, за да създадат съвместно условия за политическо уреждане на кризата“.

Още: Колко е лесно да подмамиш Тръмп: Си Дзинпин знае каква цена да му предложи, за да изостави Азия

Гуо Джиаконг също отбеляза, че Китай ще продължи да играе „конструктивна роля в облекчаването на хуманитарната ситуация в Украйна по свой начин“.

Сътрудничеството между Китай и Русия

По-рано Институтът за изследване на войната съобщи, че Китай помага на Русия да увеличи производството на щурмови дронове. Анализатори твърдят, че Пекин доставя на Москва микрочипове за дронове, което позволява на Русия да засили атаките срещу украински градове и усложнява логистиката на фронтовата линия.

Още: С помощта на HIMARS Тайван подготвя ново ниво на отбрана срещу китайска инвазия (ВИДЕО)

Първият заместник-началник на Службата за външно разузнаване на Украйна Олег Луговски заяви по-рано, че в момента между Китай и Русия се изпълняват над 60 проекта на стойност над 100 милиарда долара. Тези проекти обхващат множество сектори.

Още: Какво се случва в Китай? Медиен рупор на държавата се обърна срещу Си Дзинпин (ВИДЕО)

Според Луговской, именно благодарение на подкрепата на Пекин руският военно-промишлен комплекс може да увеличи производството на артилерийски боеприпаси, мини, крилати и балистични ракети, както и ракети за системи за противовъздушна отбрана.