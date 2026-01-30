Тръмп съобщи кога ще обяви избора си за следващ ръководител на Федералния резерв

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че възнамерява да обяви избора си за следващ ръководител на Управлението за федерален резерв (УФР) идната седмица, предаде Ройтерс. Мандатът на действащия президент на УФР Джером Пауъл изтича през май тази година. Той бе назначен на поста по време на първи мандат на Тръмп, през 2018 година. Държавният глава често отправя остри критики срещу него заради отказа му да понижи водещите лихви с желания от него темп.

Централната банка на САЩ снощи остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5 - 3,75 на сто, с което даде нов повод за критики от страна на Тръмп, припомня БТА.

