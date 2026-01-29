Защо мълчи Румен Радев и какво ще прави: Специален анализ на Калоян Методиев (ВИДЕО)

Сериозната тема е тази с реденето на служебен кабинет. Тези избори трябва да минат под мотото “Честни”, защото това е много важно. Ключово е постигането на баланс и консенсус. Докато не мине последният разговор, нищо не е свършено, нищо не е окончателно. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Калоян Методиев, който е част от ПП “Непокорна България”, коментирайки процедурата около избор на служебен премиер и разговорите, които в момента текат с президента Илияна Йотова.

По думите на Методиев, ако бъде избран за служебен премиер Димитър Главчев, това ще е безобразно от гледна точка на организация на избори. “В уравнението на Йотова са важни следващите девет месеца и от тази гледна точка тя си прави сметката, тъй като ще се яви на изборите на президент. Това ще си проличи във времето как тя ще жонглира между отделните групи”, сподели Методиев. Според него в момента тя носи отговорност за изборите - ако има най-малкото съмнение, че вотът е опорочен, това ще хвърли огромна сянка върху предизборната ѝ кампания. Йотова трябва да си прави много внимателно сметката как ще организира избори в тази турбулентна ситуация, категоричен е Методиев.

Ако ще правим държава тип маймунарник, мерси! Това не е моята България, заяви Методиев.

Действията на Румен Радев

Според бившия началник на кабинета на президента Радев много малко хора са изпратили Румен Радев от президентството в София, което е знак, че той има проблем в големите градове. Изведнъж Радев слиза на съвсем друг терен, с други правила. Прекалено рязко станаха при него нещата - от поделението той влезе в най-високия пост в държавата. Никой не е бил овластяван с толкова много служебни кабинети. Още не знаем какво ще прави: само чуваме опровержения за името на партията, нямаме ясен екип, нямаме програма. Можем само да се чудим за какво идва реч, каза Методиев.

По думите му Радев изнервя всички, защото не казва какво иска да прави. Задават му се въпроси, други партии му поставят условия. Виждаме на популисткия терен, ако иска да влиза, трудно - защото е запазена територия. Дали в клиентелисткия терен ще иска да влиза, защото там е ДПС. В либералния терен - там са ПП-ДБ, където той се изпокара с тях. В ляво-центъра е единствено Корнелия Нинова, където е единствената партия “Непокорна България”, която не е парламентарно представена, разсъждава Методиев. Той каза, че Радев трябва да отговаря в предавания на журналистите, защото така е честно и прозрачно към гражданите.

