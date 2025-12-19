Държавата е закръглила в евро в своя полза: Винетка "Уикенд" е отменена

Върховният административен съд ВАС (ВАС) е отменил така наречената винетка "Уикенд", съобщиха от съда. Въпросната винетка беше въведена още през 2019 г., но според магистратите грешката е направена в постановлението на Министерски съвет от март тази година, с което цената се обръща в евро заради присъединяването на страната ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. От ВАС отчитат, че държавата е превалутирала този вид винетка и е закръглила сумата в своя полза. Нещо, което противоречи на Закона за въвеждане на еврото.

Решението не е окончателно, тъй като може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.

Правилното изчисление

При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR, а не както е записано в постановлението 5,12 EUR, се уточнява в съобщението на ВАС до медиите.

Знаем, че в Закона за въвеждане на еврото превалутирането трябва да се случи като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без закръгляне или съкращаване на курса. След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната запетая по математическото правило.

Какво става с другите винетки?

Останалата част на постановлението си остава непроменена, така че годишна винетка през 2026 г. ще струва 49,60 евро (97 лв.), 3-месечната - 27,61 евро (54 лв.), месечната - 15,34 евро (30 лв.), седмичната - 7,67 евро (15 лв.), а еднодневната - 4,09 евро (8 лв.). ОЩЕ: ОЩЕ: От 1 януари се въвежда уикенд винетка за 10 лв.