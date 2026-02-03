Миене на колата през зимата: Правилото 0 градуса, което всеки шофьор трябва да знае

През зимата каросерията на автомобила страда особено: върху нея се отлагат сол, сняг, кал и влага, които се отразяват негативно не само на боята, но и на долната част на каросерията. Ето защо редовното миене на автомобила през студения сезон е важна част от поддръжката.

Правилото за миене на колата през зимата, което всеки шофьор трябва да знае

Съществува така нареченото „правило за 0 градуса“, което много шофьори не винаги вземат предвид. Ако температурата на въздуха падне под нулата, посещението на автомивка може да не е най-добрата идея - водата, която попадне в пукнатини, уплътнения на вратите или ключалки, може да замръзне мигновено. В резултат на това сутрин може да се сблъскате с проблеми с отварянето на врати или ключалки, а многократното размразяване и замръзване на вода в пукнатините на каросерията допринася за ускоряване на корозионните процеси.

За да се избегнат повреди по автомобила, експертите съветват да се придържате към следните правила:

мийте колата при температури над 0 градуса, за да избегнете незабавно замръзване на водата в механизмите;

изберете умерено топла вода (с температура приблизително 30–40 градуса) - тя разтваря добре мръсотията, но не рискувате да повреди боята или стъклото;

при мразовито време е най-добре колата да се мие през деня, когато температурата на въздуха е най-висока;

ако все още е необходимо измиване по време на замръзване, използвайте топла вода или извършете процедурата в закрито помещение;

след измиване, карайте няколко километра, за да може водата да се изпари, и леко натиснете спирачките няколко пъти, за да изсушите дисковете и накладките;

отворете и затворете всички врати и капаци, за да предотвратите задържането на вода в уплътненията.

Тези прости правила ще ви помогнат да поддържате колата си в по-добро състояние през зимата и да избегнете ненужно заледяване на важни части.

Междувременно автомобилни експерти от Исландия предлагат на шофьорите необичаен начин за борба със студа - търкане на предното стъкло с нарязани картофи или лук преди мразовито време. Тези зеленчуци съдържат естествени захари и нишесте, които образуват тънък филм на повърхността - това възпрепятства образуването на скреж и конденз и може да улесни размразяването на стъклото сутрин. Този лайфхак набра популярност в социалните мрежи като бюджетен начин за намаляване на заледяването и подобряване на видимостта през студения сезон.

Същевременно експертите предупреждават, че подобно третиране може да остави следи или замърсяване по стъклото, а по време на шофиране предното стъкло и другите прозорци трябва да бъдат напълно чисти и безпрепятствени в съответствие с правилата за движение.

