Как да намалим разхода на гориво: прости съвети

През студения сезон автомобилът трябва да се зарежда малко по-често, отколкото през лятото – това се дължи на увеличаване на разхода на гориво, което се дължи на редица естествени фактори.

Например, двигателят се нуждае от повече време, за да се затопли на студ и да достигне работна температура, потъмнелите фарове трябва да се използват по-често поради намаляването на дневните часове, отоплението в салона работи по-интензивно, а залепналият сняг и лед могат да променят аеродинамиката на купето. А при обилни снеговалежи темпото на движение намалява и рискът от дълги задръствания, при които се губи много гориво.

Оказва се, че двигателят на колата изразходва повече енергия за работа през зимата, отколкото през лятото, и горивото изчезва по-бързо. Как да намалите консумацията му, за да не губим време и пари за често презареждане? Всъщност има много начина, но първо трябва да се уверите, че колата е напълно годна за поддръжка – ако разходът на гориво е започнал да се увеличава осезаемо, смяната на сезона може да не е единствената причина за увеличения апетит на двигателя.

Проблеми с двигателя

Симптом при увеличения разход на гориво може да показва технически проблеми с основните компоненти на автомобила. Най-сериозни кандидат е, разбира се, двигателят. Могат да възникнат няколко потенциални проблема по отношение на оборудването: ниска компресия, замърсяване на горивния или въздушния филтър, слабо налягане на горивната помпа, мръсни инжектори... Дори вдлъбнатата ауспухова тръба, която по-силно освобождава изгорелите газове и им пречи на бързото им излизане, пречи на двигателя да "диша", увеличавайки обема на изразходваното гориво.

Освен това, лакомията на двигателя може да показва проблеми с охладителната система и комплекса за управление на двигателя, които диагностиката ще помогне да се идентифицират. И като цяло, ако усетите, че нещо не е наред, по-добре е веднага да се запишете за диагностика на двигателя, за да не губите време да търсите заболяването сами. Това ще спести не само време, но и пари – защото ако проблемът не бъде решен навреме, може да доведе до поредица от по-сериозни сривове.

Проблеми със скоростна кутия

Ако двигателят е в добро състояние и разходът на бензин се увеличава, обърнете внимание на трансмисията. Двигателят може да се нуждае от повече гориво в движение, когато съединителят, който затваря въртящия момент на CVT или автоматичната скоростна кутия, е изгорял – това се дължи на факта, че при режим на постоянно приплъзване както дебитът, така и температурата на течността се увеличават.

Въпреки това, работеща скоростна кутия може да предизвика и повишен апетит на двигателя. Особено при задвижване на всички колела.

Първо, причината може да е несвързана предна ос, ако има "твърда" схема за свързване. Това често се случва, когато колата най-накрая стигне до магистралата след дълги опити да излезе от дълбоки снежни преспи, и шофьорът забрави да изключи втория мост, което принуждава двигателя да изразходва енергия за въртене на четири колела вместо две.

И второ, съвременните трансмисии могат сами да включат задвижване на всички колела, ако електрониката забележи приплъзване и недостатъчно сцепление – тогава двигателят увеличава разхода на гориво, като разпределя част от въртящия момент към втората двойка колела, които остават задвижвани в нормални режими.

Претоварване и нарушена аеродинамика

Тези два фактора също влияят върху разхода на гориво. При първия всичко е просто: ако вземете две абсолютно идентични комбита и ги поставите едно до друго, като в едното сложите четирима пътници и напълните багажника до капацитет, тогава колата с един шофьор и празно багажно отделение ще ускори по-бързо от нула до 100 км/ч. Следователно, ако се движат с еднакво темпо, двигателят на празна кола ще изисква по-малко усилия и гориво за поддръжка в сравнение с натоварена – а и спирачките му, между другото, ще са по-лесни за забавяне на по-лека кола.

При аеродинамиката всичко също е логично. Почти всяка промяна във формата на каросерията, включително инсталирането на спойлер на петата врата или багажник на покрива, увеличава коефициента на аеродинамично съпротивление. Дори отворените прозорци влияят на консумацията! Но при висока скорост, що се отнася до разхода на гориво, все пак е по-забележимо, отколкото в града.

Някои препоръки, които да спазвате

Следете техническото състояние на колата и налягането в гумите, не пестете пари за висококачествен бензин, не носете допълнителен товар в колата, сваляйте багажника от покрива след завръщане от пътуване и, най-важното, опитайте се да не бързате зад волана. Да, при работеща кола стилът на шофиране основно определя разхода на гориво – спокойните шофьори по-рядко посещават бензиностанцията.

Избягвайте рязки старти от място, избягвайте задръствания, когато навигацията предлага по-дълъг, но "по-екологичен" маршрут. Ако видите, че червеният светофар светва напред, пуснете педала на газта по-рано. Използвайте круиз-контрол и ограничител на скоростта по-често – няма да срещнете излишни глоби и ще можете да поддържате постоянно ниска оборот на двигателя, което допринася за повишена ефективност.

И се опитайте да не надвишавате скоростта на магистралата: крайсерската скорост на повечето съвременни коли е в диапазона от 80 до 110 км/ч. Движейки се със скорост 150 км/ч от един град в друг, ще спирате на бензиностанции по-често, отколкото шофьори, които поддържат 100-110 км/ч.