Как бързо да се отървете от замъгляването на прозорците на колата

С настъпването на студеното време всеки шофьор се сблъсква с проблема със запотяване на прозорците на колата. Температурната разлика между топлия интериор и ледения въздух отвън води до отлагане на влага по стъклото, което значително влошава видимостта и забавя началото на пътуването. Експертите са на мнение, че този проблем може да се реши без скъпи химикали. Изданието „Експрес“ пише за това.

Бързо и лесно решение за справяне със замъгляването на прозорците на колата

Експертите предлагат лесен и бюджетен начин за създаване на защитен слой върху стъкло, използвайки съставки, които се намират в почти всеки дом. Основата на лекарството е обикновен бял оцет. Експертите от Loco Windows Fascias препоръчват следната рецепта: 2 чаши вода и 2 чаши бял оцет (съотношение 1:1). Смесете компонентите в контейнер (ще се получи общо около 1 литър разтвор). Нанесете сместа върху вътрешната повърхност на прозорците с помощта на спрей бутилка или мека кърпа и оставете да изсъхне напълно. Оцетът създава невидима бариера върху стъклената повърхност, която предотвратява образуването на конденз.

Как да засилим ефекта? За да направят продукта още по-ефективен, професионалистите от Cardiff Window Cleaner Ltd препоръчват подобряване на формулата. Добавете няколко капки течен препарат за миене на съдове към сместа от вода и оцет.

Оцетът действа като защитна бариера. А сапунът съдържа повърхностноактивни вещества, които намаляват повърхностното напрежение на водата. Това предотвратява залепването на капчици влага по стъклото, принуждавайки ги да се изпарят или да се оттичат, оставяйки прозореца чист.

В допълнение към обработката на стъклата, експертите подчертават важността на правилното регулиране на микроклимата в купето. Най-бързият начин за премахване на влагата е едновременното включване на отоплението и климатика. Климатикът изсушава въздуха, а топлият въздух загрява стъклото, което премахва конденза за минути. Полезно е също така да проветрите за кратко купето преди пътуване.

За пасивна борба с влагата, на шофьорите се препоръчва да поставят прости абсорбенти в колата си: сашета със силиконов гел (намират се в кутии за обувки), използвани и изсушени пакетчета чай или чорап, пълен с котешка тоалетна (на основата на силиконов гел).

Тези прости методи ще ви помогнат да поддържате въздуха в колата си сух и да осигурите безопасна видимост на пътя.

