Как да размразите и да почистите колата си от лед и сняг: 5 трика, които работят

Всеки шофьор е попадал в такава ситуация - чистачките са залепнали за предното стъкло, а ключалките на вратите на колата са напълно замръзнали в мразовита зимна сутрин. Зимните сутрини могат да ви се струват като битка, която сте обречени да загубите, но какво ще стане, ако имате таен арсенал от трикове, може да се справите лесно с тази ситуация.

Ускорете размразяването с чифт стари чорапи

Дръжте чифт стари чорапи в колата си и ги използвайте, за да покриете чистачките вечер. Чорапите предотвратяват залепването на лед по гумата, което означава, че няма да се появят отчупвания, драскотини или пукнатини при размразяване.

Придайте на фаровете си „ярък“ блясък с паста за зъби

Сняг, сол и киша могат да направят фаровете на колата ви леко мътни, но не ви е необходим скъп комплект препарати, за да ги почистите от зимна мръсотия. Малко количество обикновена паста за зъби върху мека кърпа действа като нежен полиращ препарат. Просто я разтъркайте на малки кръгове, подсушете.

Почистете леда от предното стъкло със шпатула

Когато нямате стъргалка под ръка (това се случва на всички!), можете да използвате пластмасова шпатула. Нейният твърд, плосък ръб може да повдигне тънък лед, без да надраска стъклото, което я прави безопасен инструмент. Също така, дръжте няколко използвани стари дебитни карти в жабката, за да не останете изненадани.

Подобрете сцеплението на гумите си, като ги поръсите с котешка тоалетна

На заледени пътища гумите ви могат да се хлъзгат, но има просто решение: дръжте малка торбичка с пясък, каменна сол или дори котешка тоалетна в багажника си. Ако заседнете, поръсете малко около основата на гумите си, за да създадете сцепление. Няколко разтърсвания могат да бъдат достатъчни.

Размразете замръзналите ключалки с дезинфектант за ръце

Малко количество дезинфектант за ръце може да ви спаси в тази ситуация. Алкохолът в разтвора загрява вътрешността на ключалките за секунди. Просто нанесете малко количество върху ключа, поставете го и внимателно го завъртете. Не забравяйте да избършете останалия дезинфектант след това, за да предпазите боята. Това е бързо решение за зимните сутрини, когато всяка минута е от значение.

