Малък детайл убива двигателя при смяна на маслото

Желанието да се спестят пари от поддръжка на автомобил, особено употребявана, често води до обратен резултат. Една от най-честите и подценени грешки е отказът да се смени шайбата на пробката при смяна на моторното масло. Тази част струва по-малко от евро, но игнорирането ѝ може да доведе до сериозни последици.

При смяна на маслото, пробката се затяга чрез специална шайба – обикновено алуминиева или медна. При първото затягане тя се деформира и осигурява стегнатостта на връзката. Повторната употреба на такава шайба вече не гарантира плътно прилягане, особено ако пробката е прекалено стегната.

Най-безобидният сценарий е бавното "изпотяване" на маслото. Собственикът забелязва, че нивото на пръчката за измерване на маслото постепенно намалява и под колата се появяват следи. В най-лошия случай течът се влошава при движение, което води до спад в налягането на маслото и риск от недостиг на двигателно масло.

Последствията могат да варират от износване на облицовката до основен ремонт на двигателя. Често собствениците на автомобили затягат пробката без шайба, надявайки се, незнайно на какво. Този подход е особено опасен, тъй като опитите да се компенсира теч чрез повторно затягане често завършват със скъсан резба, което вече води до доста по-големи разходи.

Дори ако теч бъде открит навреме, спестяванията пак се превръщат в ненужни разходи - второ посещение в сервиз и пълна процедура по смяна на масло. Общо взето, това е многократно по-скъпо от цената на същия този малък детайл.

Всъщност, пробката е класически пример за това как малките неща правят огромна разлика. На фона на цената на маслото и още повече на ремонти на двигателя, спестяването от нея изглежда неразумно. Правилната смяна на маслото при всяка поддръжка не е презастраховка, а елементарна техническа хигиена на автомобила.

 

Велизар Георгиев
