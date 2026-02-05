Тръмп: Запазвам си правото да гарантирам по военен път съвместната база на архипелага Чагос

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че си запазва правото да "гарантира по военен път" съвместната военновъздушна база "Диего Гарсия" на архипелага Чагос, ако бъдещи договорености застрашат достъпа на САЩ до нея, предаде Ройтерс. Тръмп каза това след разговор с британския премиер Киър Стармър, който американският лидер определи като "продуктивен".

Миналия месец Тръмп разкритикува сделката от 2025 г., по силата на която Великобритания отстъпи суверенитета върху архипелага Чагос на островната държава Мавриций. На архипелага се намира военновъздушната база "Диего Гарсия", която е съвместна между САЩ и Обединеното кралство.

