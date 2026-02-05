Скот Бесент: Иранският режим изнася огромни суми пари от страната, краят му е близо (ВИДЕО)

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че иранското ръководство бързо изтегля пари от страната. Той отбеляза, че това показва, че висши фигури вярват, че краят може да е близо, като го определи като знак, че тези на власт се подготвят да напуснат, докато натискът върху тях нараства.

"Виждаме износ на огромни количества пари от Иран. Това вероятно е знак, че плъховете напускат кораба, което е добра новина, защото ръководителите на Иран осъзнават, че краят им е близо", заяви Бесент.

