Скот Бесент: Иранският режим изнася огромни суми пари от страната, краят му е близо (ВИДЕО)

05 февруари 2026, 23:00 часа 296 прочитания 0 коментара
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че иранското ръководство бързо изтегля пари от страната. Той отбеляза, че това показва, че висши фигури вярват, че краят може да е близо, като го определи като знак, че тези на власт се подготвят да напуснат, докато натискът върху тях нараства.

"Виждаме износ на огромни количества пари от Иран. Това вероятно е знак, че плъховете напускат кораба, което е добра новина, защото ръководителите на Иран осъзнават, че краят им е близо", заяви Бесент.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Иран Пари САЩ Скот Бесент
