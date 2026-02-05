Забравен бутон в колата крие полезна функция

Бутонът AST или AS може да се намери в повечето автомобили, както като физически превключвател, така и като мултимедийни настройки на системата. Какво означава и защо си струва да се използва?

Как "30-ият километър" се превръща в кошмар за шофьорите

Когато пътуваме с кола, често използваме радиото, за да направим времето си на пътя по-приятно. Смяна на станции, търсене на любими честоти – това са дейностите, които правим всеки ден. Въпреки това, знаехте ли, че вашето радио има функция, която може да ви улесни използването на радиото? Говорим за бутона AS (или AST), за който много шофьори забравят или не знаят пълния му потенциал.

Какво означава AS/AST и за какво се използва?

Бутонът AS е съкращение от Auto Store или Auto Save. Това е функция, която автоматично търси и запомня радиостанциите с най-силния сигнал във всеки даден момент.

Още: 80% от шофьорите настройват огледалата си неправилно

Задържането на бутона AST за по-дълъг период от време задейства автоматичната функция за лентова сканиране. Радиото търси всички налични радиостанции в обхвата и ги съхранява в паметта. Броят на запазените станции може да варира в зависимост от модела на радиото. Кратко натискане на бутона AS при някои радио модели превключва към последната слушана станция, съхранена в паметта на Autostore.

Предимството на използването на бутона AST е, че търсенето на радиостанции е бързо и удобно. Вместо ръчно да сканирате лентата и да търсите любимите си станции, бутонът AST ви позволява автоматично да запазите всички налични станции в обхвата. Това спестява време и улеснява използването на радиото, особено при шофиране.

При пътуване по по-дълги маршрути, като по магистралата, радиосигналът може да се влоши или изчезне. Натискането на бутона AST на ново място ще ви позволи да актуализирате списъка с наличните станции и да изберете тази с най-добро качество на приемане. С Autostore можете да сте сигурни, че любимите ви радиостанции винаги ще бъдат достъпни с натискане на бутон. Струва си да се помни, че използването на бутона AST ще доведе до това всички станции, които досега са били зададени в радиопаметта, да бъдат презаписани от нови станции.

Още: Знаете ли какво означава бяла кърпа на огледалото на колата?

Бутонът AST е подценена, но изключително полезна функция в автомобилна стереосистема. Тя ви позволява бързо и удобно да търсите радиостанции, да актуализирате списъка с наличните станции и лесно да достигате любимите си програми.

Какво да правя, ако радиото в колата има проблеми с приемането на сигнала?

След това си струва да проверите антената, но също така да имате предвид, че на някои места – например в планините, тунели или подземни паркинги – радиостанцията може да "бръмчи" или приемът на която и да е честота да е труден. След това си струва да изчакаме известно време и да преценим дали сме на място, където може да има проблеми с приемането на радиовълни или с покритието на телефона.