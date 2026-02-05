Оставката на Румен Радев:

Стоян Добрев обяви защо напуска националния отбор. Причината е малко по-различна от изтъкнатата от БФБорба

Треньорът на националния отбор по борба в класически стил Стоян Добрев обяви причината, поради която напуска поста. Той използва профила си във Фейсбук, за да разясни, че решението му се дължи на "разминаванията във визията за посоката и развитието на работата". Неговата позиция за раздялата с националния отбор обаче е малко по-различна от изтъкнатата от федерацията.

Добрев се размина с визията за посоката на работата в българската борба

Стоян Добрев на практика напусна, след като федерацията не уважи искането на борците от ЦСКА на заниманията да присъстват и клубните им треньори Сослан Фарниев и Казбек Фарниев. Очевидно Добрев не е имал проблем личните треньори на Кирил Милов и Семен Новиков да присъстват, стига България да може да разчита на най-добрите си борци.

"Всеки професионален път има своите етапи. Моят, като старши треньор на българския национален отбор по борба, достигна естествения си завършек", написа Добрев във Фейсбук. 

Стоян Добрев

Какво отказа Стоян Добрев: Поставените условия от ЦСКА или това, че БФБорба ги отхвърли?

"След внимателно обмисляне взех решение да приключа професионалния си ангажимент. Разминаванията във визията за посоката и развитието на работата наложиха това решение. Благодарен съм за опита, уроците и хората, с които пътят ми се пресече. Продължавам напред и вярвам, че когато принципите водят, посоката винаги се открива", добави още той.  

В същото време от федерацията по-скоро заявиха, че Добрев е подал оставка, понеже състезателите на ЦСКА поставили условия да се върнат на централизирана подготовка с личните си треньори. "Стоян Добрев подаде оставка, след като състезателите на ЦСКА поставиха условия да се върнат на централизирана подготовка, но само ако бъдат с личните си треньори Сослан Фарниев и брат му Казбек Фарниев", написаха по-рано от БФ Борба.

