Църковен празник на 10 април: Традиции, обичаи и забрани на Разпети петък

На 10 април църквата чества Велики петък. Св. страдания Господни. На този църковен празник, известен още като Разпети петък, вярващите си спомнят страданията и смъртта на Спасителя Исус Христос на кръста. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Разпети петък - традиции, значение и символика на деня

В петък Исус Христос е разпнат и умира на кръста, изкупвайки греховете на човечеството. Вечерта на Велики четвъртък се провежда продължителна служба, по време на която всички стоят в църквата със запалени свещи. Дванадесет пасажа от Евангелието, посветени на Страстите Христови, се четат последователно.

В Разпети петък Православната църква отслужва три служби. Сутринта се отслужват Часовете, по време на които се чете отново Евангелието за Страстите Христови. По обяд се отслужва Вечерня с чин на Изнасяне на Плащаницата. Вечерта се отслужва Утреня на Велика събота (денят според църковния календар започва вечерта) с чин на Погребение на Плащаницата.

Плащаницата е плат с изображение в реален размер на Господ Иисус Христос, лежащ в гробницата. Плащаницата се поставя на подиум в центъра на църквата, помазана с тамян в памет на жените мироносици, които донесли благовония, за да помажат тялото на погребания Христос, и украсена с цветя.

Евангелието обикновено се поставя върху Плащаницата, а пред нея се поставя кадилница, в която непрекъснато се пали тамян. Пред Плащаницата са обичайни поклони и почитания. Всички служби в Разпети петък и Велика събота започват и завършват не в олтара, а пред Плащаницата. Разпети петък е ден на особено строг пост . Съществува благочестива традиция да не се яде никаква храна в Разпети петък до края на обреда по изваждането на Плащаницата (тоест до приблизително три часа следобед), а след това да се яде само хляб и вода.

Минаването под масата (Плащаницата) на Разпети петък е църковен ритуал, който е символ на поклонение пред гроба на Исус Христос, както и на смирение и съпричастност към страданията му. Всеки, който мине под масата на Разпети петък, ще бъде здрав, благословен и щастлив през цялата година.

През деня по време на обреда по изваждането на Плащаницата се чете канонът „Оплакване на Богородица“ . Вечерната служба е подобна на заупокойна, отбелязваща погребението на Самия Христос. Както на погребална служба, всички в църквата стоят със запалени свещи. В началото на утренята се чете седемнадесетата катизма - част от Псалтира, която обикновено се чете на заупокойни служби за починалите или на възпоменателни служби. След това се чете канонът на Велика събота. Това също е оплакване на погребания Христос, но все повече акцентира върху нова тема - очакването на Възкресението, очакването на Великден.

Чете се Евангелието за Възкресението, за явяването на ангели на мястото на погребението на разпнатия Христос и как жените мироносици не са намерили Исус там, където е бил погребан. Остава малко повече от ден до Великден ... Утренята на Велика събота завършва с тихо шествие с кръста, носещ Плащеницата и свещите. Когато шествието обикаля църквата, всички пеят заупокойния химн „Свети Боже, Свети Крепки, Свети Безсмъртни, помилуй ни...“. Само няколко часа делят това шествие от следващото, което се провежда в полунощ в неделя - Великденското.

Забрани на Разпети петък

Не се разрешава къпане, чистене, пране или домакинска работа. Всички задължения, свързани с чистотата, трябва да се свършат на Велики четвъртък. Вярвало се е, че ако се перет дрехи на този ден, по тях ще се появят петна от кръв, докато съхнат.

Градинарството е забранено. Засаждането на този ден се счита за тежък грях. Ако засадите дърво в петък, то със сигурност ще умре и нищо няма да расте на негово място в продължение на много години.

Празненствата и консумацията на алкохол са забранени. Най-добре е да прекарате този ден у дома, сами със себе си и семейството си. Дори рожденият ви ден или друг важен празник да се падне на Разпети петък, най-добре е да го отпразнувате по друго време.

Интимността е забранена на този ден: дори интимният контакт между съпрузи е нежелан и греховен. Вярвало се е, че дете, заченато в Разпети петък, или ще се роди болно, или ще порасне и ще стане престъпник.

Разпети петък трябва да бъде посветен на молитва, смирение и подпомагане на близки.

