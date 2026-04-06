Страстна седмица 2026 започва днес: Какви са традициите и значението на всеки ден

Страстната седмица е последната седмица от Великия пост преди празника Възкресение Христово (Великден). През 2026 г. православните християни започнаха Великия пост на 23 февруари и той ще завърши на 12 април. Така че, самата Страстна седмица ще продължи от 6 април до Великден.

Какво означава Страстната седмица: символиката на всеки ден

Всеки ден от Страстната седмица има свое значение и се нарича Велика. Това е време на тържествени служби и подготовка за Великден.

Велики понеделник (6 април). На този ден вярващите си спомнят историята на патриарха Йосиф, когото братята му продали в Египет и разказали на баща си, че е бил разкъсан от диви зверове. Йосиф станал символ на страдащия Спасител. В началото на Страстната седмица църквите приготвят свето миро, което се използва за помазване след кръщение. На този ден е обичайно и да се почиства и подготвя домът за празника.

Велики вторник (7 април). Вярващите си спомнят за укора на Исус към фарисеите и книжниците, както и за неговите притчи за Страшния съд и края на света. На този ден християните завършват подготовката за Великден, като се занимават с домакинските задължения, подготвят домовете, дрехите и празничните си кърпи.

Велика сряда ( 8 април). Вярва се, че на този ден Юда е предал Исус за 30 сребърника. Вярващите ходят на църква, за да прославят Мария Магдалена, да се изповядват и да рецитират молитви с поклони. Вкъщи те приготвят яйца за боядисване на писанки (рисувани великденски яйца).

Велики четвъртък (9 април). Този ден е известен още като денят на тайнството Свето Причастие, когато Исус дава на апостолите хляб и вино по време на Тайната вечеря. Църквите празнуват Дванадесетте Евангелия за Страстите Христови, които отбелязват страданията на Христос. Вярващите посещават църква, приемат Свето Причастие, боядисват писанки (великденски яйца) и пекат куличи (великденски торти) у дома, и купуват нови дрехи за децата си.

Разпети петък (10 април). Това е най-скръбният ден от Страстната седмица, когато Исус е разпнат на Голгота. Плащаницата – изображение на Христос в гробницата, се изнася в църквите и вярващите имат право да я целуват. Това е ден на строг пост; храната може да се яде само след като плащаницата бъде свалена.

Велика събота (11 април). Ден на мълчание, когато вярващите се молят и размишляват върху тайната на спасението. Сутринта плащаницата се носи около църквата, а през целия ден се благославят великденски ястия - яйца и козунаци. В полунощ започва тържествена служба, след която се провъзгласява великата новина за Христовото Възкресение, слагаща край на Великия пост.

Страстната седмица: Какво е забранено да се прави и яде?

Страстната седмица завършва Великите пости преди Великден, така че през това време има особено строги ограничения. Следното е забранено през тези дни - прекъсване на поста и се забавления, скандали, извършване на тежък физически труд и провеждане на сватбени церемонии и кръщенета. В тези дни не трябва да се отказва помощ на нуждаещите.

През последните дни на Великия пост християните спазват строги хранителни ограничения. Свещениците съветват да се консумират само растителни храни.

По време на Страстната седмица е забранено да се консумират месни и рибни ястия, яйца, мляко, масло и други млечни продукти.

Същевременно е разрешено добавянето на зеленчуци, постен хляб и растително масло към диетата. Вярващите също така трябва да се съобразяват със собственото си здраве, когато избират храни. Ако постът може да причини вреда, на лица с определени състояния е разрешен облекчен режим или напълно освобождаване от поста, включително деца, болни, военнослужещи, възрастни хора, кърмачки и лица, извършващи тежък физически труд.

