Молитви за Страстната седмица: Кога и как да ги четем правилно

Страстната седмица преди Великден се смята за най-важния период от годината за християните. През тези дни вярващите отбелязват последните събития от земния живот на Исус Христос - от влизането в Йерусалим до разпятието и Възкресението. Затова през този период съществува специална традиция да се четат ежедневни молитви, отразяващи духовното съдържание на всеки ден от Страстната седмица.

Ето кои са молитвите за всеки ден от Страстната седмица, както и обяснения кога да ги четете правилно.

Обща молитва за Страстната седмица

Тази молитва може да се чете ежедневно, сутрин или вечер, през цялата Страстна седмица:

"Господи Иисусе Христе, Сине Божий, Който прие страданията и смъртта на кръста за нашето спасение, помогни ми достойно да издържа тези свети дни. Очисти сърцето ми от злото, прости греховете ми, научи ме на любов, търпение и смирение. Прости ми да извървя този път с Теб и да посрещна светлото Възкресение с чиста душа. Амин!"

Най-силната молитва за Страстната седмица

"Господи Иисусе Христе, Сине Божий, приеми молитвата ми. Очисти душата ми, прости греховете ми и ме насочи по праведния път. Прости ми да премина през Страстната седмица в покаяние и молитва. Благослови мен и моите близки, дай мир и спасение. Защото Ти си Бог на милостта и любовта. Амин!"

Молитва за Велики понеделник

Велики понеделник бележи началото на Страстната седмица. На този ден хората се молят за пречистване на душата и подготовка за духовни изпитания.

Молитва на Свети Ефрем Сириец. Тази молитва се препоръчва да се чете сутрин и вечер във Велика сряда.

"Господи и Владико на живота ми, не ми давай дух на леност, небрежност, властолюбие и празнословие. Дарувай ми, Твоя раб, дух на чистота, смирение, търпение и любов. Да, Господи Царю, нека видя греховете си и да не съдя брат си, защото Ти си благословен завинаги и завинаги. Амин!"

"Господи Иисусе Христе, Сине Божий, Ти прие доброволно страдание за спасението на света. Приеми моята смирена молитва. Очисти сърцето ми от грехове и нечисти помисли. Научи ме на търпение, смирение и любов към ближните. Прости ми силите да премина достойно през тези свети дни, укрепи вярата ми, изпълни душата ми с мир. Прости ми вина - волна и неволна, в думи, дела и мисли. Господи, благослови мен и семейството ми, дай ми здраве и духовно пречистване. Нека този ден бъде началото на моето покаяние и духовно възраждане. Защото Ти си Бог на милостта и любовта и на Тебе възнасяме слава сега и винаги. Амин!"

Молитва за Велики вторник

Велики вторник е ден на духовна бдителност и мъдрост.

"Господи Иисусе Христе, Който учи хората на мъдрост и любов, научи ме да бъда внимателен към душата си. Не ми позволявай да се поддавам на изкушения и слабост. Прости ми силата да върша добро и да избягвам злото. Помогни ми да бъда милостив към другите и търпелив в изпитанията. Пречисти мислите ми, насочи думите и действията ми по пътя на праведността. Благослови този ден и ми дари духовен мир. Защото Ти си светлината на душата ми и моето спасение. Амин!"

Молитва за Велика сряда

Велика сряда е ден на покаяние и възпоменание на предателството.

Молитва за покаяние: "Господи, Боже мой, прости ми всичките ми грехове – съзнателни и несъзнателни. Очисти сърцето ми и ме насочи по праведния път. Помогни ми да Ти бъда верен и да не се отклонявам от Твоите заповеди. Прости ми искреното си покаяние и милост. Амин!"

"Милостиви Господи, прости греховете ми, съзнателни и несъзнателни. Не се отвръщай от мен поради слабостите ми. Помогни ми да Ти бъда верен във всички обстоятелства. Очисти сърцето ми от завист, гордост и злоба. Даруй ми искрено покаяние и душевен мир. Благослови живота ми и ме напътствай по пътя към спасението. Защото Ти си Бог на милостта и прошката. Амин!"

Молитва за Велики четвъртък

Велики четвъртък е денят на Тайната вечеря.

Молитва преди Причастие. Тази молитва се чете преди Причастие в църква или у дома.

"Вярвам, Господи, и признавам, че Ти наистина си Христос, Синът на Живия Бог, Който дойде на света, за да спаси грешниците, от които аз съм първият. Вярвам също, че това е Твоето Пречисто Тяло и това е Твоята Пречестната Кръв. Моля Те: помилуй ме и прости греховете ми. И дай ми да се причастя с Твоите Свети Тайни без осъждане. Амин!"

"Господи Иисусе Христе, Който установи Тайнството на Светото Причастие, очисти душата и сърцето ми. Прости ми любовта ми към ближните, смирението ми и търпението ми. Помогни ми да се подготвя достойно за Светото Възкресение. Благослови дома ми, семейството ми и всички мои близки. Изпълни сърцето ми с мир и светлина. Защото Ти си източникът на живота и спасението. Амин!"

Молитва за Разпети петък

Разпети петък е най-тъжният ден, в който се почита разпятието на Христос.

Молитва пред Плащаницата: "Господи Иисусе Христе, Който заради нас прие страданието и смъртта, покланям се на Твоите страдания и прославям Твоята любов. Прости греховете ми и дай ми спасение. Укрепи вярата ми и ме научи на търпение. Защото Ти си животът и възкресението. Амин!"

"Господи Иисусе Христе, Който прие страданията за спасението на света, прекланям се пред Твоя Кръст.Прости греховете ми и помилуй ме. Прости ми силата на търпението и вярата в Твоята милост. Помогни ми да разбера Твоята жертва и да живея според Твоите заповеди. Изпълни сърцето ми с любов и мир, защото Ти си нашето спасение и живот. Амин!"

Молитва за Велика събота

Велика събота е ден на мълчание преди Възкресението.

"Господи, Който слезе в ада и избави душите на праведните, избави и мен от греха. Приготви душата ми за светлото Възкресение. Изпълни сърцето ми с мир и надежда. Защото Ти си животът и възкресението. Амин!"

"Милостиви Господи, благодаря Ти за Твоята любов. Приготви душата ми за светлото Възкресение. Очисти сърцето ми от грехове и го изпълни с радост. Благослови мен и семейството ми. Прости на света, вярата и духовното обновление. Защото Ти си Бог на живота и спасението. Амин!"

Кога е правилно да се четат молитви?

Свещениците препоръчват да се четат молитви сутрин след събуждане, вечер преди лягане, преди посещение на храма, както и в моменти на тревожност или безпокойство

По време на Страстната седмица не е важно количеството молитви, а искреността и духовната насоченост. Ето защо на вярващите се препоръчва да отделят поне няколко минути за молитва всеки ден.

Възможно ли е да четат молитви със свои думи?

Духовниците отбелязват, че през Страстната седмица човек може да се обърне към Бога и към собствените си думи. Ключът е искреността и вярата. Именно молитвата през тези дни ни помага да преживеем по-дълбоко събитията от Страстната седмица и да се подготвим за големия християнски празник Великден.

