Църковен празник на 19 декември: Какво НЕ бива да правите, ще прогоните късмета си

Утре, 19 декември, е празникът на Свети великомъченик Бонифаций в православния календар. Този църковен празник се свързва с определени традиции и забрани. Неспазването на една от тези забрани може да прогони късмета от живота на човек. Ето какво трябва и не трябва да се прави на 19 декември според народните и църковните вярвания.

Народни поличби, обичаи и забрани на църковния празник на 19 ноември

Според народното поверие, на този ден не е препоръчително да се предприема каквато и да е работа: чистене, ръкоделие. Най-вече забраната се отнася за тежкия физически труд - вярва се, че нейното нарушаване ще държи късмета далеч от дома за дълго време. Даването, както и получаването на пари назаем, също е строго забранено, тъй като това може да доведе до финансови затруднения през цялата следваща година.

Вярващите се обръщат към светеца с молитви за защита и подкрепа на военните, както и за изцеление на слаби и болни деца: за изцеление от церебрална парализа, възстановяване от гръбначни травми или парализа, за възстановяване на силите и здравето.

Денят се свързва и с някои поличби за времето. Ясното слънце вещае мразовита зима. Силните студове на 19 декември вещаят мека пролет. Ако духа силен вятър, това означава студено време.

Житие на св. Бонифаций

Бонифаций е роден в Западна Европа, вероятно през VIII век, в семейство, известно с благочестието си. Той рано усеща призвание към християнско служение и се посвещава на монашески живот, като първо изучава Светото писание и църковните науки, а след това участва в проповядването на Евангелието. Делото му е съсредоточено най-вече върху задълбочаването на вярата сред езическите племена, живеещи в днешна Германия и Франция.

Бонифаций не само проповядвал християнството, но и активно организирал църковната структура, основавал манастири и църкви, както и училища за духовенството и вярващите. Често е описван като човек с дълбоко служене на Бога и любов към ближните си, което го е направило авторитет сред вярващите и църковните водачи.

Като мъченик, Бонифаций претърпял насилствена смърт заради вярата и проповядването си. Според църковното предание, той бил убит от езичници по време на мисионерско пътуване в отдалечени райони, където проповедите му срещнали съпротива. Смъртта му се превърнала в символ на жертвоготовност и преданост към Христос, а славата му се разпространила чрез разкази за чудеса, извършени чрез молитвите му както приживе, така и след смъртта му.

