Кийт Ричардс няма да се справи: The Rolling Stones отменят европейското си турне

The Rolling Stones отмениха плановете си за стадионно турне в Обединеното кралство и Европа през 2026 г., потвърди източник, близък до групата, пред "Variety", след съобщения, че китаристът Кийт Ричардс не е в състояние да се "ангажира" с него. Въпреки че никога не е било обявявано официално, пианистът Чък Лийвел заедно с говорител на групата наскоро заявиха пред британската преса, че бандата е почти готова с новия си албум – вторият им с 35-годишния продуцент Андрю Уот – и планира турне в Обединеното кралство и Европа.

Въпреки това, Ричардс, който навършви 82 години, се счита за неспособен да се ангажира с напрежението на поредното турне. Концертите през последните години показаха, че той се сблъсква с трудности поради дългогодишната си борба с артрита, който той нарича "доброкачествен" и казва, че го е принудил да промени стила си на свирене. Ричардс беше в отлична форма по време на краткото си изпълнение на три песни в Soho Sessions в Ню Йорк миналия месец, но това е много по-различно от турне в няколко държави, продължаващо няколко седмици.

"Когато са обсъждали турнето, Кийт казал, че не мисли, че ще може да се ангажира и че не е ентусиазиран от идеята за голямо стадионно турне, продължаващо повече от четири месеца", съобщи анонимен "американски музикален критик" пред британския таблоид "The Sun" в понеделник. Източникът добави: "Бандата искаше да направи турне по-рано тази година, но не успя да го осъществи. Това е трудно за феновете им, но те ще се върнат на сцената, когато са готови."

The Rolling Stones са били на турне почти всяка година от началото на 2000-те години, с все по-малки маршрути, тъй като тримата основни членове – Мик Джагър, 82, Рон Ууд, 78, и Ричардс – са остарели; оригиналният барабанист Чарли Уотс почина през 2021 г. и беше заменен от дългогодишния сътрудник на Ричардс Стив Джордан. Последното турне на групата беше "Hackney Diamonds", кръстено на най-новия им албум, което включваше 20 концерта в Северна Америка в рамките на три месеца. Въпреки това, изглежда, че нов албум ще бъде издаден през следващата година, тъй като Уотс – който е работил в тясно сътрудничество с Лейди Гага, Ед Шийрън и Майли Сайръс, както и с Елтън Джон, Ози Озбърн и Pearl Jam – сякаш вдъхна нов живот на групата, помагайки им да завършат "Hackney Diamonds", първия им пълен албум с нов материал от около 15 години насам, през 2023 г.

Джагър каза пред "Variety" миналата година: "Веднага, щом се срещнахме, разбрах, че Анди и аз можем да работим заедно. Той има заразителен ентусиазъм и страхотна работна етика, а освен това е и страхотен музикант. Веднага се сближихме и превърнахме това, което мислех, че ще бъде трудна работа, в забавна и лесна." Ричардс добави: "Андрю притежава заразителна жизненост, съчетана с неуморим ентусиазъм, което е една от най-големите качества на един продуцент. Освен това беше много забавно да се работи с него, което е още едно негово голямо предимство!"