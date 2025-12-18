Боримиров се прицели в титлата и обясни какво липсва на Левски. Моци е доволен от жребия за Купата

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров и техническият директор на Лудогорец Козмин Моци говориха след жребия за четвъртфиналите за Купата на България. Бившият халф на "сините" и герой от САЩ'94 се прицели в титлата от Първа лига. Според него столичани трябва да се подобряват в завършващата фаза от играта. Доскорошният бранител на "орлите" пък остана доволен от изтегления съперник.

Боримиров: Мисля, че трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза

"Предстои ни тежък мач. Още повече, че трябва да пътуваме до Разград. Ако искаме да спечелим Купата, трябва да побеждаваме във всеки един мач. Ще гоним и двата трофея. Каквото ни се е паднало, това е. Ние ще подходим доста сериозно във всяко едно отношение. Ще се постараем да бъдем в добро състояние и да покажем най-доброто, на което сме способни", заяви Боримиров след жребия за Купата на България.

"Титлата е приоритет за Левски. Мисля, че трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. През този полусезон имахме доста пропуски, но пък сме с най-резултатното нападение. Хубавото е, че създаваме положения, но по-хубаво ще бъде да завършват с успех", каза още той.

“В тази фаза всички отбори са добри, няма лесен съперник. Това е хубаво, че играем срещу тях. Надявам се, че ще бъде интересно за всички. Ще се опитаме, надявам се да нямаме пак контузени, защото за съжаление последните 6 месеца страдаме доста. Надявам се след Нова година да започнем с добра подготовка. Гледаме от мач за мач, следващият мач е най-важен. Борим се за всичко. Няма по-хубаво от това да играеш срещу добър отбор на хубав стадион. Надявам се нашите момчета да разберат бързо изискванията на треньора и да стигнем далеко. Имаме още един мач от полусезона, после момчетата отиват да почиват. Ще имаме време да седнем и да поговорим за селекция”, заяви Моци.

