Изтеглят бебешка каша с открит в нея арсен, производителят отрича

За арсен в бебешки каши алармираха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Той е бил открит в три партиди продукти на български производител, които вече са изтеглени от пазара. Засечените нива на арсен не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Опасност има само при дългосрочна консумация.

Позицията на компанията

"Невярна е разпространената информация, че предлаганата от нас био зърнена каша съдържа неорганичен арсен в количества, които представляват риск за здравето на потребителите", заяви производителят.

От БАБХ уточниха, че засегнатите партиди са три. Кашата е био зърнена каша "Ориз 4+". Тя веднага е спряна от реализация и в момента не е налична в търговската мрежа.

Производителят допълва, че "всички суровини и произведени продукти преминават пред стриктен лабораторен контрол, извършван от акредитирани лаборатории, в съответствие с действащото европейско и национално законодателство".

"Изрично заявяваме, че това не е изолиран случай", каза изпълнителният директор. От компанията са категорични, че не става въпрос за техническа грешка, защото са имали идентичен случай преди две години.