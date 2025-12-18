Счетоводството до 1 януари и след въвеждане на еврото

Как се съставят годишните финансови отчети за 2025 г., подадени след датата на въвеждане на еврото? Касовите операции преди и след 1 януари 2026 г. – как се издават фактури и как се води счетоводно отчитане? Това са въпроси, които вълнуват бизнеса - ето и отговорите.

След въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г. счетоводството на предприятията ще се извършва в евро. Това включва всички стопански операции, включително и фактуриране, както и съставянето на справки и отчети.

Годишните финансови отчети за 2025 г. се съставят в лева. Всички салда, с които се приключва финансовата 2025 г., се преобразуват в евро за целите на отчетността, без да се променя тяхната реална стойност като се преминава от най-малката аналитична единица към сумарната (синтетичната) по фиксираният курс 1 евро = 1,95583 лв.

Касовите разплащания преди 1 януари 2026 г. се извършват и отчитат в лева. След 1 февруари те се извършват и отчитат в евро. В периода 1 януари - 31 януари се извършват и в двете валути, но отчетността е само в евро като се води аналитичност по видове валути. Фактурите след 1 януари се издават в евро, като сумите се закръгляват по стандартните правила за изчисление на центове: ако сумата съдържа част от цент, която е 0,5 или повече, се закръглява нагоре, а ако е по-малка от 0,5 - се закръглява надолу.

Фирмите трябва да са готови със счетоводни системи, които могат да поддържат база данни в две отчетни валути и автоматично преобразуване по правилата за въвеждане на еврото като национална валута, за да се улесни преходът и да се гарантира съответствие с нормативните изисквания.