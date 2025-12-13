Църковен празник на 14 декември: Забраната, която всеки трябва да спазва

На 14 декември вярващите почитат паметта на светите Праотци - мъчениците Тирс, ​​Левкий и Калиник. Те са били жестоко убити по време на гоненията срещу християните. На 14 декември църквата отбелязва 11 Неделя подир Въздвижение. Църковният празник съвпада с Коледните пости. Освен с общите забрани, той се свързва и с една забрана, която всеки трябва да спазва. Нейното нарушаване води до проблеми у дома.

14 декември: Ден на паметта на мъчениците Тирс, ​​Левкий и Калиник

Те са живели в Кесария Витиния през трети век. По това време император Деций преследвал християните и принуждавал жителите да се покланят на идоли.

Левкий се обявил против преследването на вярващите. След известно време той бил заловен, измъчван и накрая обезглавен. По същото време и свети Тирс бил осъден на мъчения заради предаността си към Бога. След мъченията обаче мъжът по чудо останал невредим, което допълнително разгневило владетеля.

Светецът в крайна сметка починал, но езическият жрец Калиникон станал свидетел на събитието. Впечатлен от непоколебимостта на християнина, Калиникон решил да се отрече от идолите, заради което и той бил екзекутиран.

Какво да не правите на 14 декември?

На този ден не трябва да се псува, да се спори или да се започват скандали. Този празник се свързва и с една забрана, която всички трябва да спазват - не бива да се създава бъркотия у дома, защото това ще донесе проблеми в семейството.

Контактът с бездомни животни е забранен на този ден. Не трябва да се провеждат шумни партита и празненства.

Народни поличби и традиции на празика на 14 декември

На този ден нашите предци са прекарвали време у дома и са се старали да не излизат навън, защото според народните вярвания злите духове излизат на този ден.

Ето и какви са поверията, свързвани с времето. Ако на 14 декември времето е топло, ще бъде много горещо през лятото. Ако навън е мразовито и ветровито, тогава ще има добра реколта догодина. Ако чуете грачене на врани, очаквайте студено време. Ако на 14 декември е студено, времето ще бъде същото и през февруари.

Празникът на 14 декември съвпада с Коледните пости и ограниченията, свързани с тях също трябва да се слагат. На трапезата се сервират само постни ястия.

