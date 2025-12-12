Църковен празник на 13 декември: За какво да се помолим и какви забрани се спазват

На 13 декември православната църква почита паметта на монасите Евстратий, Евгений, Авксентий, Орест и Мардарий. Църковният празник на 13 декември според стария стил е денят, в който се почита паметта на апостол Андрей Първозвани. Ето какви са традициите и забраните на този празник.

Традиции и забрани на празника на 13 декември

На този празник трябва да отидете на църква и да се помолите на апостола и светите мъченици. От светиите Евстратий, Евгений, Авксентий, Орест и Мардарий се иска вяра и сила, душевен мир и сила да се издържат житейските трудности и да се поеме по правилния път.

Апостол Андрей отдавна се смята за покровител на семейното щастие, любовта и брака.

Според народните традиции неомъжените момичета гадаят за младоженеца си в нощта на празника, но църквата е категорично против магическите ритуали.

Тези, които спазват поста на този ден, могат да ядат топла храна без растително масло.

На този ден има и забрани, например на 13 декември не можете да ругаете или да се карате с близки. На 13 декември е забранено да се отказва помощ или да се обижда когото и да било, особено животните.

Не се препоръчва извършването на физически труд, шиене, плетене или бродиране.

Забраната важи за всякаква домакинска работа: никакво чистене, пране, гладене и други домакински дейности.

История на църковния празник на 13 декември

Светите мъченици Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за Христос в Армения по време на управлението на римския император Диоклециан. Един от първите пострадали е свещеникът на Арабската църква, мъченикът Авксентий.

Кметът на град Саталион, Евстратий, бил свидетел на твърдостта, с която християните понасяли мъчения. Светецът също бил таен християнин и открито изповядвал вярата си в Христос. Заради това бил жестоко бит и след това изгорен, докато свети Авксентий, след дълго затворничество, бил обезглавен.

Свети Мардарий, обикновен християнин, бил обесен с главата надолу. Езикът на мъченик Евгений бил изтръгнат, ръцете и краката му били отрязани, а след това и главата му.

Орест бил млад воин, също християнин. Когато религиозните му вярвания станали известни, светецът бил призован на съд. Орест е бил осъден на изгаряне върху нажежена метална решетка.

