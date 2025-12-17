Църковен празник на 18 декември: Какво НЕ бива да изхвърляте и да давате, носи лош късмет

Утре, 18 декември, в православния календар е празникът на Свети великомъченик Севастиан и неговата дружина, Св. Модест, патр. Йерусалимски. На този църковен празник задължително трябва да се спазват две забрани.

Какво не трябва да се прави на 18 декември?

В древността се е вярвало, че на този ден по света бродят зли духове, затова ножовете и острите предмети е трябвало да се крият, а не да се оставят на видно място. Остатъците от храна не се изхвърляли – вярвало се е, че късметът ще напусне къщата заедно с тях. Даването на пари назаем също е било строго забранено, тъй като можело да хвърли сянка върху цялата година и доведе до финансови затруднения.

Народни поличби и обичаи на 18 декември

Според народните поверия, за да се привлече изобилие в дома си, се е препоръчвало на този ден да се купи нова метла, да се завърже с червена панделка и да се постави в ъгъла на къщата. Освен това съществува поверие, че кихането днес ще донесе щастие и късмет през следващата година.

Празникът съвпада с Коледните пости, продължават и ограниченията, свързани с поста.

Св. Модест се почита като покровител на животните, най-вече в района на Странджа. На този ден биволи, коне, волове, не бива да се впрягат. По традиция жените месят и раздават обредни хлябове и питки за здравето на добитъка.

Съществуват и интересни народни поличби, свързани с времето на този ден. Ако денят на 18 декември е мразовит, това предвещава студен януари. Ако вали сняг сутринта, той ще се задържи дълго време. Ако денят е мъглив ден - годината обещава дъжд и изобилие от вода.

История на църковния празник на 18 декември

Свети великомъченик Севастиан е живял през трети век, по време на жестоките преследвания на християните при императорите Диоклециан и Максимиан. Произходът му се свързва с Нарбон в Галия или Милано, но е известно, че е възпитан в християнската вяра и едновременно с това прави успешна кариера в римската армия. Себастиан става офицер в преторианската гвардия и е част от вътрешния кръг на императорския двор, като дълго време крие християнството си. Възползвайки се от високото си положение, той тайно подкрепя затворените християни, посещава ги в затвора, укрепва вярата им и ги подготвя за мъченичество.

Така наречената „Армия на Севастиан“ заема специално място в живота му. Сред войниците той обръща подчинените и приятелите си в християнството, убеждавайки ги, че службата на империята не може да бъде по-висша от лоялността към Христос. Според църковното предание много войници са били кръстени благодарение на неговите проповеди; сред тях са братята мъченици Марк и Маркелиан, тъмничарят Кастул и други войници и техните семейства, които по-късно също са били преследвани и убивани заради вярата си.

Когато императорът научил, че най-близкият му офицер е християнин, той заповядал Севастиан да бъде екзекутиран тайно, за да избегне публичност. Светецът бил вързан за дърво или стълб и пронизан със стрели, предполагайки се за мъртъв. Именно този епизод го превърнал в един от най-разпознаваемите светци в християнската история.

