Риана предизвика скандал по време на концерт на Марая Кери (ВИДЕО)

Риана знае как да привлече погледите върху себе си, но не само с необикновените си тоалети, с които наистина изненадва всички, но и неволно по време на концерт - не свой, а на Марая Кери. А когато си дошъл да видиш на живо изпълнителката на "All I want for Christmas is you", искаш да гледаш нея, а не гърба на друга певица.

Несъобразителността на Риана предизвика напрежение сред многобройната публика, която се бе събрала, за да чуе американската певица. Видео споделено в социалните мрежи показва как един от феновете на Кери се изнервя, провокиран от Риана.

Rihanna gets into profanity-laced verbal spat with woman at Mariah Carey concert after she's told to sit down https://t.co/Zbrn2BaRyb — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 17, 2025

Във видеото се вижда как барбадоската икона се наслаждава на изпълнението на Марая Кери и танцува в такт с музиката на песента "We Belong Together". Изпълнена с емоции, тя неочаквано се качва на стол - вдига ръце и изпраща въздушни целувки на певицата от сцената. С това тя блокира гледката на част феновете и предизвика лека разправия, когато един от зрителите ѝ прави забележка да седне.

Реакцията на Риана

По реакцията на Риана можем да видим, че по никакъв начин не се е засрамила, а дори напротив - изглежда така сякаш недоволно отговаря нещо на човека зад гърба си. След това отново се обръща и продължава да пее в ритъма на музиката.

Реакцията на Риана не остана незабелязана от феновете онлайн. Коментарите в социалните мрежи бяха разделени – някои смятат, че статутът на знаменитост не дава право да пречиш на другите, докато други аплодираха начина, по който певицата е запазила спокойствие и хумор в ситуацията.

Не е тайна, че Риана е голяма фенка на Марая Кери. Това е втора поредна година, в която тя посещава коледното шоу на иконата, а миналата година дори успя да получи автограф от Кери върху деколтето си по време на празничното събитие в Бруклин. В това отношение посещенията й са вече почти традиция.

Други видеа от концерта показват Риана как се отпуска и се забавлява на хита “All I Want for Christmas Is You”, който продължава да владее първата позиция в Billboard Hot 100 за рекордна 20-та седмица, припомня "Billboard".