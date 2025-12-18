Как да отглеждате чесън в пластмасови бутилки у дома

Чесънът може да се счита за най-лесния за отглеждане сред зеленчуците у дома, дори в много ограничени пространства. Няма нужда от градина, големи саксии или скъпо оборудване. Само две или три използвани пластмасови бутилки ще са достатъчни, за да отгледате пресни луковици чесън и зелени листа чесън на балкон, тераса или перваза на прозореца.
Този пестящ място, лесен за употреба и екологичен метод допринася за намаляване на пластмасовите отпадъци и ви осигурява пресен чесън през цялата година. Той е идеален за начинаещи, хора, живеещи в апартаменти, или за всеки, който просто е склонен към домашно градинарство с минимални усилия. Чесънът, отглеждан по този начин, изисква много малко грижи и е доста удобен в контейнерна среда. С достатъчно слънчева светлина, редовно поливане и добър дренаж, растенията растат с постоянни темпове и са в добро здраве. С тези методи можете да сте сигурни, че ще получите или цели луковици чесън, или нежни зелени издънки, подходящи за готвене. Ето основни инструкции стъпка по стъпка за отглеждане на чесън в пластмасови бутилки у дома.
Защо да отглеждате чесън в пластмасови бутилки
Отглеждането на чесън в пластмасови бутилки е перфектна идея за малки къщи и апартаменти. Чесънът лесно се адаптира към контейнери и е много лесен за поддръжка. Основните предимства са:
Спестява място и може да се използва много добре в малки пространства
Използва повторно пластмасови бутилки и по този начин намалява отпадъците
Лесно е да се контролира водоснабдяването и отводняването
Това е чудесно място за начало за начинаещи
Освен луковици чесън, той осигурява и зелени листа от чесън
Няколко бутилки са достатъчни, за да имате собствен домашен чесън; не е необходима градина.
Избор на подходящ чесън за засаждане
Първо, изберете здрави скилидки чесън за засаждане. По принцип има два вида.
Чесънът с мека шия е по-добър избор за топъл климат; може да се съхранява за по-дълъг период от време и е най-добрият вариант, ако искате да отглеждате чесън на закрито.
Твърдият чесън е по-ароматно вкусен; той е по-добър избор за отглеждане в студен регион и ще ви даде по-големи, но по-малко скилидки.
Вземете твърдите, големи скилидки с непокътната кора. Не използвайте обработен чесън от магазина, освен ако не е органичен и подходящ за засаждане.
Как да пригответе пластмасови бутилки за чесън
Могат да се използват пластмасови бутилки от 1 литър, 1,5 литра или 2 литра.
Стъпки за подготовка на бутилката:
Почистете бутилката правилно
Отстранете горната четвърт, за да направите отвор
Направете няколко малки дупки за дренаж на дъното
Напълнете с лека, плодородна почва за саксии
Перфектна почвена смес:
40 процента градинска почва
40 процента компост или вермикомпост
20 процента пясък или кокосов торф
Тази смес осигурява добър дренаж и позволява на корените да растат здрави.
Как да засадим чесън в пластмасови бутилки
Една скилидка чесън ще се развие в цяла луковица.
Етапи на засаждане:
Отделете една главичка чесън и използвайте само едно парче.
Поставете всяко парче с върха нагоре.
Поставете го на 1 до 2 сантиметра в земята.
Поставете капака обратно на буркана и го полейте внимателно.
Ръководство за разстояние:
1-литрова бутилка: 3 до 4 броя
2-литрова бутилка: 5 до 6 броя
Поддържайте добра циркулация на въздуха между крушките за по-големи крушки.
Нужди от поливане и слънчева светлина
Чесънът изисква вода, но почвата не трябва да е прекалено влажна.
Предложения за поливане:
Леко поливане трябва да се извършва на всеки 2 или 3 дни
Уверете се, че излишната вода е отстранена
Избягвайте преполиване
Изисквания за слънчева светлина:
4 до 6 часа пряко слънце дневно
За отглеждане на закрито използвайте ярка индиректна светлина
Ако има слънчев балкон, поставете бутилките там или затворете прозорец.
Грижа за чесънови растения
Чесънът е доста издръжливо растение и не изисква много намеса; въпреки това, ще бъде по-плодоносен, ако му осигурите прости грижи.
Торене:
Поръсвайте с компост или вермикомпост веднъж на всеки 15 до 20 дни.
Също така, течният компостен чай или водата от бананови кори са чудесен тор.
Мулчиране:
Сухи листа, слама или кокосов торф могат да се използват като мулч.
Това не само помага за задържане на влагата, но и увеличава размера на луковицата.
Отглеждане на зелени листа от чесън
Чесънът, отглеждан в бутилки, е не само добър за луковиците, но и дава вкусни зелени листа.
Как да събираме зеленина:
Отрежете листата, когато са дълги 6 до 8 инча.
Не отрязвайте повече от една трета от растението
Листата ще пораснат няколко пъти
Това прави възможно непрекъснатото събиране на реколтата, докато луковиците се развиват под земята.
Предотвратяване на вредители и болести
Повечето вредители, които се приближават до растение, биват прогонени от естествените вещества на чесъна.
Често:
Жълтите листа в повечето случаи показват, че растението е било поливано твърде много.
Бавният растеж сигнализира, че няма достатъчно светлина
Загниването на луковиците на чесъна е резултат от лош дренаж
Екологични решения
Маслото от нийм се пръска върху растението веднъж на всеки две седмици
Добър въздушен поток
Кога и как да берем чесън
Чесънът е годен за прибиране на реколтата след около 4-6 месеца.
Индикатори за готовност на чесъна:
Долните листа стават жълти и сухи
Върховете започват да падат
Как да се прибере реколтата:
Спрете поливането около седмица преди прибиране на реколтата
Внимателно изкопайте растението
Отстранете почвата чрез разклащане и я изсушете на сянка в продължение на 7-10 дни
Етапът на втвърдяване тук е не само за да се запази чесънът за по-дълго, но и за да стане по-вкусен.
Как да запазим свеж местно отгледан чесън