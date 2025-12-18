Как да отглеждате чесън в пластмасови бутилки у дома

Как да засадим чесън в пластмасови бутилки

Как да пригответе пластмасови бутилки за чесън

Чесънът‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍ може да се счита за най-лесния за отглеждане сред зеленчуците у дома, дори в много ограничени пространства. Няма нужда от градина, големи саксии или скъпо оборудване. Само две или три използвани пластмасови бутилки ще са достатъчни, за да отгледате пресни луковици чесън и зелени листа чесън на балкон, тераса или перваза на прозореца.

Този пестящ място, лесен за употреба и екологичен метод допринася за намаляване на пластмасовите отпадъци и ви осигурява пресен чесън през цялата година. Той е идеален за начинаещи, хора, живеещи в апартаменти, или за всеки, който просто е склонен към домашно градинарство с минимални усилия. Чесънът, отглеждан по този начин, изисква много малко грижи и е доста удобен в контейнерна среда. С достатъчно слънчева светлина, редовно поливане и добър дренаж, растенията растат с постоянни темпове и са в добро здраве. С тези методи можете да сте сигурни, че ще получите или цели луковици чесън, или нежни зелени издънки, подходящи за готвене. Ето основни инструкции стъпка по стъпка за отглеждане на чесън в пластмасови бутилки у дома.

Защо да отглеждате чесън в пластмасови бутилки

Още: Можем ли да засаждаме чеснови скилидки в замръзнала почва

Отглеждането на чесън в пластмасови бутилки е перфектна идея за малки къщи и апартаменти. Чесънът лесно се адаптира към контейнери и е много лесен за поддръжка. Основните предимства са:

Спестява място и може да се използва много добре в малки пространства

Използва повторно пластмасови бутилки и по този начин намалява отпадъците

Лесно е да се контролира водоснабдяването и отводняването

Още: Тази подправка ще ви спаси от хлебарките

Това е чудесно място за начало за начинаещи

Освен луковици чесън, той осигурява и зелени листа от чесън

Няколко бутилки са достатъчни, за да имате собствен домашен чесън; не е необходима градина.

Избор на подходящ чесън за засаждане

Още: Може ли чесънът да замести водата за уста? Учените ги сравниха, резултатите са изненадващи

Първо, изберете здрави скилидки чесън за засаждане. По принцип има два вида.

Чесънът с мека шия е по-добър избор за топъл климат; може да се съхранява за по-дълъг период от време и е най-добрият вариант, ако искате да отглеждате чесън на закрито.

Твърдият чесън е по-ароматно вкусен; той е по-добър избор за отглеждане в студен регион и ще ви даде по-големи, но по-малко скилидки.

Вземете твърдите, големи скилидки с непокътната кора. Не използвайте обработен чесън от магазина, освен ако не е органичен и подходящ за засаждане.

Още: Най-доброто време за консумацията на чесън за имунитет и здравето на сърцето

Как да пригответе пластмасови бутилки за чесън

Могат да се използват пластмасови бутилки от 1 литър, 1,5 литра или 2 литра.

Стъпки за подготовка на бутилката:

Почистете бутилката правилно

Още: Повечето хора ядат чесън неправилно: Ето как е правилно

Отстранете горната четвърт, за да направите отвор

Направете няколко малки дупки за дренаж на дъното

Напълнете с лека, плодородна почва за саксии

Перфектна почвена смес:

Още: Как да изберем правилното време за засаждане на зимен чесън

40 процента градинска почва

40 процента компост или вермикомпост

20 процента пясък или кокосов торф

Тази смес осигурява добър дренаж и позволява на корените да растат здрави.

Как да засадим чесън в пластмасови бутилки

Една скилидка чесън ще се развие в цяла луковица.

Етапи на засаждане:

Отделете една главичка чесън и използвайте само едно парче.

Поставете всяко парче с върха нагоре.

Поставете го на 1 до 2 сантиметра в земята.

Поставете капака обратно на буркана и го полейте внимателно.

Ръководство за разстояние:

1-литрова бутилка: 3 до 4 броя

2-литрова бутилка: 5 до 6 броя

Поддържайте добра циркулация на въздуха между крушките за по-големи крушки.

Нужди от поливане и слънчева светлина

Чесънът изисква вода, но почвата не трябва да е прекалено влажна.

Предложения за поливане:

Леко поливане трябва да се извършва на всеки 2 или 3 дни

Уверете се, че излишната вода е отстранена

Избягвайте преполиване

Изисквания за слънчева светлина:

4 до 6 часа пряко слънце дневно

За отглеждане на закрито използвайте ярка индиректна светлина

Ако има слънчев балкон, поставете бутилките там или затворете прозорец.

Грижа за чесънови растения

Чесънът е доста издръжливо растение и не изисква много намеса; въпреки това, ще бъде по-плодоносен, ако му осигурите прости грижи.

Торене:

Поръсвайте с компост или вермикомпост веднъж на всеки 15 до 20 дни.

Също така, течният компостен чай или водата от бананови кори са чудесен тор.

Мулчиране:

Сухи листа, слама или кокосов торф могат да се използват като мулч.

Това не само помага за задържане на влагата, но и увеличава размера на луковицата.

Отглеждане на зелени листа от чесън

Чесънът, отглеждан в бутилки, е не само добър за луковиците, но и дава вкусни зелени листа.

Как да събираме зеленина:

Отрежете листата, когато са дълги 6 до 8 инча.

Не отрязвайте повече от една трета от растението

Листата ще пораснат няколко пъти

Това прави възможно непрекъснатото събиране на реколтата, докато луковиците се развиват под земята.

Предотвратяване на вредители и болести

Повечето вредители, които се приближават до растение, биват прогонени от естествените вещества на чесъна.

Често:

Жълтите листа в повечето случаи показват, че растението е било поливано твърде много.

Бавният растеж сигнализира, че няма достатъчно светлина

Загниването на луковиците на чесъна е резултат от лош дренаж

Екологични решения

Маслото от нийм се пръска върху растението веднъж на всеки две седмици

Добър въздушен поток

Кога и как да берем чесън

Чесънът е годен за прибиране на реколтата след около 4-6 месеца.

Индикатори за готовност на чесъна:

Долните листа стават жълти и сухи

Върховете започват да падат

Как да се прибере реколтата:

Спрете поливането около седмица преди прибиране на реколтата

Внимателно изкопайте растението

Отстранете почвата чрез разклащане и я изсушете на сянка в продължение на 7-10 дни

Етапът на втвърдяване тук е не само за да се запази чесънът за по-дълго, но и за да стане по-вкусен.

Как да запазим свеж местно отгледан чесън