Църковен празник на 16 декември: НЕ носете дрехи в този цвят, привлича нещастие

На 16 декември, според православния календар, църквата чества деня на Свети Агей и Свети мъченик Марин. Ето какво е добре да се прави на този църковен празник, както и какво не трябва да се прави, за да избегнете беди и нещастие в живота си.

История на празника

Светият пророк Агей е библейски пророк, един от 12-те „малки“ пророци на Стария завет, автор на книгата на пророк Агей. Свети Агей е живял през шести век пр.н.е. Той е дал серия от пророчества, адресирани до еврейския цар Зоровавел, и е призовал правителствените служители да продължат възстановяването на Храма в Йерусалим. Той е призовал народа да завърши Втория храм в Йерусалим и е посочил религиозната апатия като коренна причина за всички техни проблеми. Пророкът е предсказал и завръщането на еврейския народ от египетски плен.

Светото писание не е запазило никаква информация за живота и делото на пророк Агей.

Мъченик Марин Римски, пострадал в Рим около 283 г. (според други източници, през 217-218 г.). Отказвайки да принесе жертва на идолите, свети Марин е бил подложен на жестоки мъчения и обезглавен.

Традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 16 декември

Св. Агей е бил смятан за покровител на чистите мисли и наставник на добрите дела. На този ден нашите предци са се молили на светеца за помощ в отказването от лоши навици. Вярвало се е, че ако дадете обещание на себе си или на другите в деня на Агей и го спазите, през новата година в дома ви ще дойдат просперитет и късмет. Нарушаването на думата обаче би донесло нещастие и внезапни загуби.

На 16 декември предците ни са правили гадания за времето и реколтата през предстоящата година. Вярва се, че на този ден ремето е такова, каквото ще бъде през април. Ако има слана, ще бъде топло по време на празниците Ако има слана, тогава очаквайте студено време до Богоявление.

По стъклото се появят следи от скреж, това означава, че студеното време ще продължи още 20 дни. Ако на този ден е студено, това означава, че и зимата ще е такава. Ако времето на св. Агей е ветровито и има сняг чак до оградата, това означава, че лятото ще бъде лоша реколта.

Какво не бива да правите на 16 декември? На този ден не трябва да се гледате дълго време в огледалото, защото това може да ви донесе проблеми. Не носете червени дрехи. Не се вслушвайте в съвети, които не са ви дадени от роднини. Строго е забранено да бъдете мързеливи - на този ден трябва да работите усилено, тогава следващата година ще бъде успешна. Не трябва да организирате пищни празненства на 16 декември. Не говорете с близките си през прага, в противен случай може да се скарате с тях. Също така на този ден трябва да се избягва предаването на пари от ръка на ръка, защото се вярва, че те могат да донесат негативна енергия.

Празникът съвпада с Коледните пости. Продължава спазването на всички ограничения, свързани с поста.

