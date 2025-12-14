Църковен празник на 15 декември: 5 забрани, които ТРЯБВА да се спазват

На 15 декември православната църква почита паметта на свети мъченик Елевтерий, както и на свети Стефан Изповедник и свети Павел Латрийски. Ето каква е историята на този църковен празник и кои са важните забрани, които трябва да се спазват.

История на църковния празник на 15 декември

Свети Елевтерий е роден в богато римско семейство. Майка му е била благочестива християнка и нейното възпитание е внушило на Елевтерий благочестив дух. На 20-годишна възраст младият мъж е ръкоположен за епископ на град Илирик.

По време на управлението на Адриан започват гонения на християни. Елевтерий е арестуван и се правят опити да бъде принуден да се отрече от вярата си. Въпреки това, дори по време на мъченията, светецът остава непоколебим и затова е бил екзекутиран с меч. Изумени от чудесата на изцелението, много местни жители приели християнството.

Свети Павел, почитан на 15 декември, е роден в християнско семейство в Мала Азия. Той е бил дълбоко религиозен от детството си, в младостта си постъпва в манастир, а по-късно става отшелник, установявайки се на планината Латрос. Неговите молитви и аскетизъм привличат много ученици, за които Павел е пример за смирение и благочестие. Светецът умира мирно около 956 г., като през живота си основава няколко манастира.

Св. Стефан Изповедник е живял през 8 век. Роден в Кападокия, на 15-годишна възраст той отива в Константинопол, за да се образова. Неговите усилия и успех впечатляват Константинополския патриарх, затова Стефан е поканен да служи в църквата. Но младият мъж избрал монашеския живот и по-късно се установил в пустинята. По това време Сурожката катедра останала без епископ и жителите искали да бъде назначен нов. Патриархът не успял да намери достоен, докато по време на молитва не му се явил ангел, посочвайки Стефан.

След като е ръкоположен за епископ, Стефан става мъдър наставник и решителен защитник на християнската вяра. Лъв Исавр, ​​поддръжник на иконоборството, по-късно става византийски император. Стефан пътува до Константинопол, за да осъди императора за ерес. Светецът е затворен, освободен едва след смъртта на императора.

Връщайки се в Сурож, Стефан починал на 15 декември – денят, в който е почитан. Вярвало се е, че мощите на светеца притежават чудотворна сила.

Какво не бива да правите на 15 декември?

На 15 декември предците са се опитвали да избягват определени дейности, тъй като това можело да донесе нещастие. По-конкретно, те са вярвали, че човек трябва да спазва следните 5 забрани: да се поглежда в огледалото, да яде мазни храни, да напряга очите си, да изразява емоциите си бурно и да се оплаква.

Кои са основните традиции и знаци?

Вярва се, че какво ще бъде времето на 15 декември, такова ще бъде и през март. Ако вятърът духа от север - времето ще стане по-студено. Ако на 15 декември, ако котка се качи на печката, ще има слана. Ако на този ден има слана по дърветата, това означава добра реколта.

В народните традиции 15 декември се е смятал за един от най-студените дни в годината - казвало се е, че птиците замръзват в полет. Затова предците ни често са правили хранилки за птици, защото са вярвали, че по този начин привличат късмет.

