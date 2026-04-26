Църковен празник на 27 април: НЕ правете това утре, води до раздяла с любим човек

Утре, 27 април, е празникът на Свети Симеон, апостол от 70-ти век в православния календар, наричан в православния календар брат Господен по плът. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 27 април

Симеон, известен още като Симеон Илудромит, е бил раннохристиянски светец и апостол, живял през първи век сл. Хр. Информацията за неговия живот е ограничена, но съществуват легенди и предания, които разказват за него и пътя му.

Прочетете също: Църковен празник на 24 април: НЕ правете това утре, води до бедност и нещастие

Най-важното нещо, известно за Симеон, се отнася до решението му да остане безсмъртен, докато не види Христос. Според легендата, Исус обещал на Симеон, че няма да умре, докато не го срещне. Това довело до това Симеон да живее много дълго време, въздържайки се от храна и напитки, за да поддържа това състояние.

В християнската традиция Симеон често се свързва със събитието, описано в Библията, когато бащата и майката на Исус го довели в Храма, за да бъде обрязан. Симеон, докато бил в Храма, разпознал Исус като Месия и пророкувал за него, наричайки го светлина на народите и спасение на Израел.

Прочетете също: Голям църковен празник иде утре, 19 април, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 27 април

Нашите предци са разчитали определени знаци, свързани с времето на този ден. Според тях да чуеш бухал на този ден означава, че времето ще стане по-студено. Ако облаците се носят бързо в небето, това означава разваляне на времето. Яркият изгрев означава ветровито лято.

Какво не бива да правите утре? Нашите предци са вярвали са, че да видиш жерав на този ден е лоша поличба - това вещае финансови проблеми. Засаждането на лук също е било забранено, тъй като се вярва, че няма да даде реколта. Поливането на стайни растения също забранено, тъй като се вярва, че това би довело до раздяла с любим човек.

Какво можете да направите утре? В древността момите са гадаели с венци и са ходили до водни басейни, където са се разхождали. Болните хора задължително трябва да излязат навън, тъй като се е вярвало, че това ще им помогне да преодолеят болестта си и да се излекуват.

Прочетете също: Църковен празник на 22 април: Защо не бива да оставяте дома си в безпорядък на този ден?