Голям църковен празник иде утре, 19 април, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

На 19 април 2026 г. православните християни Томина неделя, популярното име на църковния празник Антипасха. Празникът се пада в първата неделя след Великден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 19 април

Църковното наименование на празника е Антипасха. Гръцкият префикс „анти-“ тук означава не „срещу“, а „подобно“, тоест повторение, сбогуване с Великден. Самият празник отбелязва явяването на Възкръсналия Христос на апостол Тома на осмия ден след Възкресението.

Според Евангелието от Йоан (20:24–29) апостол Тома не е присъствал при първото явяване на Христос на учениците и е казал: „Ако не видя на ръцете Му белезите от гвоздеите и не сложа пръста си в белезите от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.“

Църковен празник на 17 април: Какво задължително се яде за здраве и благополучие

Седмица по-късно Христос се явил отново и поканил Тома да докосне раните Му, след което апостолът възкликнал: „Господ мой и Бог мой!“

Този ​​църковен празник завършва Светлата седмица, но не слага край на великденските тържества - църквата празнува Великден до Възнесение Господне.

Традиции, обичаи и забрани на Томина неделя

Ако искате да сключите църковен брак, това е първият ден след Великден, когато е разрешена такава церемония. Но вярващите не трябва се отдават на прекомерно веселие, което отвлича вниманието от духовната същност на празника, както да пренебрегват посещението на църквата.

Що се отнася до поменът на мъртвите, въпреки че основният му ден е вторник от седмицата на Томина седмица, още в неделя човек може да посети гробището, за да сподели с починалите радостта от Възкресението.

В деня на Томина неделя, както и през цялата Томината седмица, вярващите традиционно посещават гробовете на починали роднини. Извършват се панахиди. Носят се дарове и милостиня в храма и се приема причастие.

Наред с църковните традиции, съществуват и народни традиции. Томина неделя има предхристиянски произход - символизира настъпването на пролетта, пробуждането на природата и празненствата на младите хора. Те традиционно са се провеждали на хълмове - височината символизира началото на нов цикъл и жизненост.

Томина неделя: Задължително направете това на празника за здраве и благополучиео

Празничните песни и хороводи, свързани с младостта и пролетното обновление, са част от народните обичаи, свързани с празника.

Църквата не налага строги ограничения за пост на този ден. На този ден е добре да не се почистват гробища - разрешено е само да се ходи на гробището. Консумацията на алкохол е забранена особено на гробището. Извършването на тежък физически труд не се препоръчва. Също така на този ден не бива да започвате нови неща. Не трябва да се отказва помощ или милостиня.

Денят е добре да се прекара със семейството или сред други хора, защото самотата е лош знак на този ден.

Прочетете също: Томина неделя е: Най-важните традиции, които трябва да спазите днес