Велики четвъртък: Църковни и народни забрани и обичаи

Страстната седмица е съпроводена с множество църковни и народни вярвания, традиции, обичаи и забрани. Велики четвъртък е един от най-събитийните дни, около който са възникнали много митове. В действителност църквата налага много по-малко забрани, отколкото сме свикнали да мислим, и основният акцент на този ден не е върху чистенето на дома, а върху състоянието на душата.

Кога трябва да се къпете на Велики четвъртък?

Сред хората е силно разпространено вярването, че къпането задължително трябва да се извършва на разсъмване. Но това е по-скоро съвременна актуализация на понятия, тъй като физическото пречистване е станало по-лесно от духовното. Преди няколко века къпането е било цял ритуал със събирането на дърва за огрев и затоплянето на печката, така че хората просто нямали време да го направят сутрин и да останат чисти до самия празник.

Всъщност можете да се изкъпете по всяко време на деня - както сутрин, така и вечер.

Църквата подчертава: Велики четвъртък е ден, в който християнинът трябва да се пречисти предимно духовно, като посети църква и се подготви за Великден.

Какво означават сънищата в нощта на Велики четвъртък

Мога ли да се чисти, да се работи и да се изхвърля боклука на Велики четвъртък?

Няма църковна забрана за почистване на дома на този ден. Свещеникът отбелязва, че от логична гледна точка общо почистване може да се извършва дори в събота, защото след четвъртък приготвянето на празнични ястия ще продължи. Ако обаче къщата се нуждае от почистване (например заради малки деца), можете да чистите толкова често, колкото е необходимо.

Изхвърлянето на боклука и подреждането на дома също е разрешено. Основната препоръка на църквата е да прекарате този ден в мир, без кавги и скандали. Много по-важно е да не разпръсквате „морална мръсотия“ около себе си, отколкото да изметете перфектно ъглите на къщата.

Възможно ли е да се пере и шие на Велики четвъртък?

В миналото хората са се опитвали да не перет дрехи в четвъртък, само защото това им отнемало половин ден на реката и рискували да пропуснат църковните служби. Днес, когато просто натиснем бутона на пералнята, няма пречки за прането.

Относно това дали е възможно да се шие, църквата напомня за евангелския принцип – не човек за ден, а ден за човек. Ако има нужда да се закърпи или ушие нещо, е възможно да се направи. Ако обаче работата може да се свърши предния ден, е по-добре да се освободи това време, за да се отиде на църква.

Може ли да се работи в градината и да се ходи на гробището?

Народните поличби казват, че това, което е засадено в четвъртък, ще расте добре, а църквата не възразява срещу работата по земята. Традиционно, подобна работа е по-добре да се завърши до 15:00 часа. Това се обяснява с факта, че работата в градината е мръсна и след нея човек има нужда от време да се измие и да дойде на вечерната служба чист.

Допустимо е също да отидете на гробището и да почистите там, ако нямате друг избор. Основното е да планирате деня си така, че да имате време да свършите всичките си задачи до вечерта.

Мога ли да се подстригва косата?

Църквата не забранява подстригването или бръсненето на Велики четвъртък. Всички процедури, свързани с личната хигиена, са напълно приемливи. Същността на този ден не е във външните промени, а в спомена за Тайната вечеря, където е установено тайнството Причастие.

Велики четвъртък е последният шанс преди Великден да се очистите духовно чрез изповед, така че върху това трябва да се съсредоточите върху това.

Колкото и важни да са домакинските задължения, всеки вярващ трябва да намери време за посещение на храма вечер. Тогава се провежда службата с четене на 12-те Страстни евангелия. Това е възможност за всеки вярващ символично да извърви пътя на Христовите страдания, за да осъзнае напълно същността на Неговото Възкресение.

Всяка работа е разрешена на Велики четвъртък, но тя не бива да замества духовната подготовка за празника.

