Войната в Украйна:

Забрани на Разпети петък, Велика събота и Великден: Не правете това, носи нещастие

07 април 2026, 19:15 часа
Снимка: iStock
Още от древни времена нашите предци са съчетавали християнските канони за Великден с предхристиянските магически представи за защита на дома и привличане на просперитет. Ето кои са забраните, които трябва да се спазват на Разпети петък, Велика събота и Великден. 

Разпети петък

Този ден е най-тъжният в църковния календар , тъй като е посветен на разпятието и смъртта на Исус Христос. Народната мъдрост е налагала строги ограничения на Разпети петък: чистенето, прането, работата в градината - всичко е било забранено. Вярвало се е, че всякакви домакински задължения на този ден „плашат“ късмета и гонят щастието от къщата.

На този ден не трябва е да си сресвате косата, за да не губите жизненост и здраве. Мълчание, умерени разговори, отказ от музика и забавления - това е не само проява на уважение към религиозния празник, но и начин за предпазване на дома от негативна енергия.

Важен символ е върбата. Осветени клонки са се пазили зад икони, а старите са се изгаряли, пречиствайки дома от всичко лошо. Едно от първите събудени пролетни растения, върбата традиционно се е смятала за талисман на здравето и жизнеността. 

Велика събота

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Този ден е посветен на очакването на празника и приготвянето на празничната трапеза. Народните поличби са смятали цвета на яйцата в кошницата за много важен - светлите великденски яйца привличат позитивност, тъмните могат да донесат тъжни новини.

Водата, в която са се варили яйцата, не трябва да се излива в мивката - с нея са се измивали лицата на деца и момичета, за да бъдат здрави и красиви. Чемширът, с който е била украсена кошницата, е символ на безсмъртието и е предпазвал от проклятия. Клонките от него са били поставяни близо до вратата или вплитани в кошницата като амулет за защита.

Паска

Неделя е кулминацията на празненството. Всяка физическа работа или почистване на този ден е строго забранено - вярвало се е, че метенето „изхвърля“ щастието и благополучието от къщата. На нивите и градините също не трябва да се работи.

Специална благословия се дава на първия човек, който се завърне от сутрешното богослужение. Осветеното яйце се докосвало до животни, стени на къщата и овощни дървета, за да се осигури плодородие и защита на имуществото.

Има интересна народна поличба за яйцата: момиче, което иска да се омъжи, брои яйцата на масата - четен брой обещава сватба тази година. Новите дрехи за празнична трапеза носят финансов успех и обновена енергия. Не можете да спите дълго на този ден - иначе мързелът и болестите ще ви преследват през цялата година.

Първият ден след Великден е изпълнен с магия. Да бъдеш облян с вода е символ на пречистване от грехове, болести и негативност. Колкото повече вода, толкова повече късмет в живота.

За момичетата това е знак за бърз брак и добро здраве, а за момчетата - знак за благосклонност от противоположния пол. След този ритуал предците ни са продължавали да посещават роднини и да си разменят боядисани яйца. Мъжът е трябвало да влезе пръв в къщата - това се е приемало като знак за стабилност и мир в семейството. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева Отговорен редактор
Разпети петък Великден Велика събота
Още от Празници
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес